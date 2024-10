Ilves yhtäkkiä rujossa tappioputkessa – Tommi Niemelä latasi napakkaa tekstiä

– Tämä oli hyvin samantyyppinen peli kuin kaksi edellistäkin. Paljon töitä, mutta vääränlaista työtä. Maalinteon tehokkuus on tällä hetkellä todella heikolla tasolla ja samaan aikaan maalin hinta omiin on todella alhainen. Siinä on aika yksinkertainen resepti, Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä sanoi MTV Urheilulle tiistain HPK-tappion jälkeen.