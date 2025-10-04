Ilveksen pukukoppikielenä ei ole enää suomi.

Tampereen Ilveksen vahvasta ulkomaalaispitoisesta rungosta on riittänyt puhetta. Tämän vuoden joukkueessa muualta tulleet pelaajat ovat saaneet entistä enemmän johtavia rooleja kannettavakseen.

Päävalmentaja Tommi Niemelä ei pitänyt lainkaan Hockey Night Maanantai -lähetyksessä esitetystä kysymyksestä koskien Ilveksen vierastyöläisten määrää.

– Tullaan taas siihen tilanteeseen, että tuo on sellainen asia, jota ei kannata ihan hirveästi miettiä, Niemelä aloitti.

– Meillä lähtökohtaisesti jokainen pelaaja on ihan ihminen, on passissa mikä tahansa loppuosa – FIN vai CZE – sillä nyt ei ole mitään merkitystä siihen, millaista toimintaa meidän joukkueessamme on, hän kommentoi.

Ilveksen umpisurkea alkukausi on kuitenkin nostattanut yhä enemmän kysymyksiä siitä, onko joukkueen rakentamisessa sittenkin tehty pahoja virheitä.

Aivan ongelmitta ei joukkueen yhteishenki ole löytynyt. Puolustaja Jarkko Parikka kertoi ennen perjantain 2–7-tappioon Kärppiä vastaan päättynyttä ottelua, että Ilveksen pukukopissa on jouduttu tekemään muutoksia keskinäisessä kommunikaatiossa.

– Jokainen on tullut tähän mukaan hyvin ja uskaltaa olla oma itsensä. Koetetaan vain hitsautua paremmin joukkueeksi, ja ollaan koetettu vaihtaa vähän englanniksi tuota koppikieltä, niin ehkä sitä kautta saadaan kaikki samalle sivulle, Parikka kertoi.

Mitä MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu tekisi Ilveksen joukkueen yhteishengen kohottamiseksi? Siitä lisää videolta:

2:23 Näin Ilveksen alakulo selätetään – Jesse Joensuu kertoo reseptinsä.