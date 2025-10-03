HIFK lähti perjantain SM-liigakierrokselle kotimatkalle Jyväskylästä tyly 0–6-tappio niskassaan ja tähtisentterinsä menettäneenä.
Päätöserään kolmen maalin etumatkalla päässyt JYP iski vielä kolme maalia lisää. Jyväskyläläisistä Leevi Tukiainen ja Valtteri Ojantakanen tekivät kaksi maalia. Jere Lassila paukutti tehot 1+3.
HIFK koki ottelussa myös kovan menetyksen, kun tähtisentteri Jori Lehterä poistui kaukalosta ilmeisesti avauserän lopun aloitustilanteessa tulleen kolhun jälkeen.
JYP johtaa SM-liigaan otettuaan seitsemän voittoa yhdeksästä ottelusta.
Lue myös: HIFK:n pahin painajainen: Mitä tapahtui Jori Lehterälle?
Muissa otteluissa Ässät haki 4–2-vierasvoiton HPK:sta ja on nyt sarjan kolmossijalla. SaiPa puolestaan toipui avausminuutin kahdesta takaiskustaan ja voitti lopulta Sportin jatkoajalla maalein 5–4.