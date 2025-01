Onko syöksyvä Tappara vielä Grönborgin hallinnassa? Tiukka linjaus jatkosta – "Aika iso päätös"

Tapparan umpisurkea tilanne jääkiekon SM-liigassa nousi isoksi puheenaiheeksi Liigaviikossa torstaina.

11 ottelua, 10 tappiota. Siinä on Tapparan saldo viimeisen kuukauden ajalta. Keskiviikkona liigajumbo Jukurit haki Tampereelta täydet pisteet lukemin 2–1. Kirvesrinnat ovat sanalla sanoen kriisissä.

Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg totesi eilisen tappion jälkeen, että joukkueen työmoraali on kunnossa, mutta tehottomuus maalipaikoissa rokottaa liikaa. Lisäksi joukkue on ruotsalaisluotsin mukaan "liian haavoittuvainen", kun vastustaja onnistuu maalinteossa.

– Suurin asia on se, että uskomme tähän, Grönborg summasi viitaten kuopasta nousemiseen.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kommentoi puolustavan mestarin otteita Liigaviikossa.

– Tappara on tällä hetkellä tyypillinen jääkiekkojoukkue, joka on menettänyt itseluottamuksen.

– Yksinkertaisesti on liian paljon vaihtoehtoja. Pelaajat tekevät vähän kaikkea. Halu on tapissa, ja siitä tulee se sekamelska. Se on pelillisesti kaukana parhaasta, Kivi linjasi ja esitti otteita Jukurit-ottelusta näkökulmansa perusteluksi.

Rikard Grönborgilla on käynnissä vaikein jakso kaudellaan Tapparan päävalmentajana.Vesa Pöppönen / AOP

Tämän jälkeen studioisäntä Teemu Niikko tiedusteli sitä, että onko tilanne Grönborgin hallinnassa.

– Kyllähän siellä joutuu tosi tarkkaan miettimään sen tilanteen, että miten sitä pelillistä puolta lähtee purkamaan – että se tulisi selvemmäksi.

– Se on aika iso päätös. "Miten me lähdemme tästä eteenpäin?" Koska pelihän on vaihdellut, jos ajatellaan viime syksystä (2023) kevääseen ja keväästä sitten taas tähän kauteen, Kivi summasi viitaten muutoksiin Tapparan pelitavassa.

