SM-liigakauteen vaikean alun saaneen Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä ei näe mitään ongelmaa seuran suuressa ulkomaalaispelaajien määrässä.

Ilves on sijoittunut neljällä edellisellä kaudella SM-liigan runkosarjan kärkikolmikkoon ja kasvanut myös taloudellisesti yhdeksi sarjan suurseuroista, minkä luulisi houkuttavan kotimaisiakin tähtipelaajia.

Joukkueen avainpelaajisto on kuitenkin koko ajan enemmän ulkomaalaisten varassa. Tällä kaudella kotimaisia pelaajia on nähty kahdessa kärkikentällisessä yleensä vain kaksi tai kolme.

Päävalmentaja Tommi Niemelä sai vastata kysymykseen Ilveksen ulkomaalaispelaajien määrästä Hockey Night Maanantai -lähetyksen haastattelussa. Aihe ei ollut Niemelälle mieluinen.

– Tullaan taas siihen tilanteeseen, että tuo on sellainen asia, jota ei kannata ihan hirveästi miettiä, Niemelä vastaa napakasti.

– Meillä lähtökohtaisesti jokainen pelaaja on ihan ihminen, on passissa mikä tahansa loppuosa – FIN vai CZE – sillä nyt ei ole mitään merkitystä siihen, millaista toimintaa meidän joukkueessamme on, hän kommentoi.

Videolla Niemelä vastaa kysymykseen hänen ja urheilujohtaja Timo Koskelan työjaosta Ilveksen joukkueen rakentamisessa.

Ykkösmaalivahti on ollut vuosien ajan tshekkiläinen, nyt Dominik Pavlat. Hyökkäyksen kulmakivinä ovat Matias Mäntykiven lisäksi slovenialainen Matic Török, tshekki Lukas Jasek, yhdysvaltainen Lukas Svejkovsky, kanadalainen Luke Henman sekä ruotsalaiset Jens Lööke, Carl Klingberg ja Erik Borg.

Pakistossa ruotsalaiset Simon Johansson ja John Nyberg sekä tshekki Radek Kucerik kantavat peliajassa mitattuna suurinta vastuuta.

– Minä en ole nähnyt sitä missään vaiheessa minään ongelmana tai edes minään asiana. Mennään tällä joukkueella, joka meillä on, ja nautitaan siitä, että saamme käydä yhteistä matkaa eteenpäin, Niemelä sanoo.