Myyjä huijasi työnantajaltaan rahaa eri tavoin. Hänet tuomittiin kavalluksesta ja varkaudesta.

Lohjalla työskennellyt myyjä tienasi isot rikolliset rahat työnantajansa piikkiin. Lopulta epärehellisyys kostautui.

Rikokset tapahtuivat Lohjalla vuosina 2020–2022. S-marketissa työskennellyt myyjä oli vienyt käytettyjä pullonpalautuskuitteja kassatoimistosta kotiinsa ja tuonut niitä mukaansa työvuoroihin. Vuorojen aikana hän luki jo lunastettuja pullonpalautuskuitteja ja ottanut itselleen vastaavan summan käteistä rahaa kassalta tai kassatoimistosta.

Myyjän rikokset eivät jääneet tähän, sillä hän oli myös aiheettomasti palauttanut myymälän tuotteita, kuten paristoja, hygieniatuotteita, olutpakkauksia ja tupakkatuotteita ja tehnyt korjauskuitteja, joiden jälkeen oli ottanut vastaavan summan käteistä itselleen.

Kaiken kukkuraksi myyjä varasti työvuorojensa aikana useita tupakka-askeja viikossa.

– Tallenteilta on myös näkynyt, kun [myyjä] ottaa useasti työvuoronsa aikana kassasaarekkeesta tupakka-askin ja kyykistyy kassasaarekkeen alle, eikä ylös tullessa tupakka-askia enää ole kädessä, tuomiossa kuvaillaan.