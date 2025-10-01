Milloin rahapelaaminen kääntyy ongelmaksi? Entä millaiset tekijät siihen vaikuttavat?

Rahapelaaminen on Suomessa yleistä, mutta mistä tietää, että pelaaminen on kääntynyt jo ongelman puolelle?

– Jos ihan simppelisti ilmaisee asian, niin se on se, että alkaa syntyä niitä erilaisia haittoja. Ovat ne sitten taloudellisia tai esimerkiksi jaksamiseen tai keskittymiseen liittyviä haittoja. Ja siitä huolimatta, että ne haitat tunnistaa, niin se hallinta on vaikeaa, kertoo Inka Silvennoinen Peluurin auttavasta puhelimesta Huomenta Suomessa.

Myös hävittyjen rahojen "jahtaaminen" on varoitusmerkki hallinnasta lähtevästä pelaamisesta.

– Tai että esimerkiksi käyttää sellaista rahaa, jota oikeasti ei ole, että vaikka kulutusluotoilla tai muulla velkarahalla pelaa. Tai valehtelee tai vähättelee sitä omaa pelaamistaan.

"Hälytysmerkki, jota ei kannata jättää huomiotta"

Tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan psykologisten perustarpeiden täyttymättä jääminen liittyy suomalaisilla vahvasti rahapeliongelmiin.