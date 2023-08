Tokion kuvernööri haki Helsingistä oppia maailman suurimpaan metropoliin – nämä asiat yhdistävät

Tokion kuvernööri Yuriko Koike on Helsingissä kaksipäiväisellä vierailulla edistämässä kaupunkien välistä yhteistyötä. Hän piti Helsingin kaupungintalolla luennon Tokion vihreistä ratkaisuista muun muassa aurinkovoiman käytön suhteen. Virailu päättyi tiistaina.

Koike on kiinnostunut monista Helsingin ratkaisuista, ja haluaa tutustua Helsinkiin ja Suomeen paremmin. Hän ylistää etenkin Helsingin viheralueiden määrää.

Helsingin pormestarin Juhana Vartiaisen mukaan Koikea kiinnostaa Suomessa vanhempien ja äitiyden tukeminen ja neuvolat, sekä koulut ja koulujärjestelmä.

– Koiken ja minun keskustelujen pohjalta lähti liikkeelle lukiolaisnuorten vaihto-ohjelma, jossa ryhmä helsinkiläisiä vierailee Tokiossa ja toisinpäin. Tämän mahdollisuuden antamisesta lukiolaisille olen todella iloinen.

Vartiainen mainitsee kiinnostuksen kohteena myös Suomen väestönsuojat, joita meillä on runsaasti kriisien varalta.

Ikääntyvä väestö yhdistää

Väestö ikääntyy Japanissa vauhdilla, ja Suomella on edessään sama ongelma. Tällä hetkellä Japanin noin 126-miljoonainen väestö kutistuu arvioiden mukaan alle sataan miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Ongelmaa on pyritty ratkomaan miettimällä uudelleen työn ja vapaa-ajan tasapainoa, sillä työpainotteinen yhteiskunta ei välttämättä kannusta lastentekoon. Japani on suhtautunut myös maahanmuuttoon hyvin nihkeästi, vaikka työperäistä maahanmuuttoa onkin pyritty helpottamaan.

– Kävimme kiinnostavia keskusteluja siitä, miten Tokiossa hoidetaan tätä väestön ikääntymistä, joka on hyvin samanlainen ilmiö niin Japanissa kuin meillä Suomessa, Vartiainen kertoo.

Kuvernööri Koiken mukaan kaupunginjohtajan tehtävä on yhteinen maasta riippumatta.

– Kaupunginjohtaja tai kuvernööri on lähellä kaupunkilaisia. Siksi asioita on ratkottava suhteellisen nopeasti.

Koike nostaa esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden voimistumisen, jotka aiheuttavat rankkasateita ja muita katastrofeja. Tällaisiin asioihin varautuminen on osa kaupunkien välistä yhteistyötä ja tulevaisuuden kaupunkisuunnittelua. Esimerkiksi Tokio on aloittanut vihreysohjelman, jossa se pyrkii lisäämään viheralueiden määrää kaupungissa rajusti, sillä viheralueet sitovat sadevesiä.

– Vaikka Helsinki ja Tokio ovat etäällä toisistaan ja erikokoisia, kaupunkilaisten tukeminen ja yhteinen tavoite on suojella ja auttaa kaupunkilaisia, Koike kertoo.

Mallia liikenteestä ja innovaatioista

Tokio on maailman suurin metropoli, ja pääkaupunkina rakenteeltaan siksi hyvin erilainen kuin Helsinki. Metropolialueen junat kuljettavat kymmeniä miljoonia ihmisiä päivässä, ja liikenteen suunnittelu on myös osa vihreän kaupungin luomista. Näistä ratkaisuista kuullaan mieluusti myös Suomessa.

– Tokion väkiluku on 14 miljoonaa, tai yli 20 miljoonaa jos ympärysalueet lasketaan mukaan. Julkinen liikenne on todella verkottunut, ja kulkee aikataulun mukaan. Tällä on vaikutusta myös hiilidioksidipäästöihin ja ruuhkiin, Koike kertoo Tokion toimivuuden perusperiaatteista.

Vartiainen kertoo, että Suomessa kiinnostavat teknologiset innovaatiot.

– Nykyaikaiset teknologiset ratkaisut ilmastonmuutoksen ja kaupunkisuunnittelun kysymyksessä ovat sellaisia, että niissä kaikilla kaupungeilla on opittavaa toisistaan. Vaikka tämä Tokion vihreysohjelma, jossa määrätietoisesti luodaan vihreyttä kaupunkiin, samaten kuin tällaiset joustavat, kevyet aurinkopaneelit ovat kaikki sellaisia, mikä meitä kiinnostaa.

Japani pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Ilmastotoimia on arvosteltu hitaiksi, ja niitä vaikeuttavat muun muassa ydinvoiman vastustus. Tokiossa pyritään kuitenkin löytämään aktiivisesti ratkaisuja tavoitteen saavuttamiseksi.

– Helsinkikin tekee paljon erilaisia toimia ympäristön eteen. Näistä erilaisista keinoista haluamme tehdä tiedonvaihtoa, Koike toteaa.

Helsingistä hänellä on lämmintä sanottavaa.