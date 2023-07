Kiina jyrkkänä Fukushiman jätevesien mereenlaskusta – Japani vakuuttaa säteilymäärien olevan turvallisia

Vuonna 2011 tsunamissa tuhoutuneen Fukushiman ydinvoimalan reaktorien jäähdyttämiseen käytettyä vettä on varastoitu yli kymmenen vuotta valtaviin säiliöihin. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA hyväksyi tiistaina Japanin suunnitelman käsiteltyjen jätevesien vähittäiseksi laskemiseksi mereen.

Puhdistusprosessissa vedestä on poistettu suodattamalla useimmat radioaktiiviset alkuaineet lukuun ottamatta tritiumia, joka on vedyn isotooppi ja jota on vaikea erottaa vedestä.