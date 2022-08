Japanissa harkitaan seuraavan sukupolven ydinvoimaloiden rakentamista – hallitus haluaa myös ottaa käyttöön vanhoja ydinvoimaloita

Vain vajaa kolmasosa reaktoreista käytössä

Japanissa on 33 ydinreaktoria, joista vain kymmenen on tällä hetkellä käytössä. Japanin ydinturvaviranomaiset ovat antaneet käynnistämisluvan myös seitsemälle muulle reaktorille, mutta niiden käynnistämistä on monissa tapauksissa vastustettu voimalapaikkakunnilla.

Japani, jonka tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2050 mennessä, on voimakkaasti riippuvainen ulkomailta tuodusta fossiilienergiasta. Maa on tänä kesänä kärsinyt ennätyskovista helteistä ja kansalaisia on kehotettu säästämään sähköä.