Japani viettää nyt symbolinsa tärkeimpiä päiviä, kunnes kauneus katoaa – 700-luvulta vietetty juhla on suosittu Suomessakin

Kirsikankukka on yksi Japanin tunnetuimpia symboleita. Yhtä aikaa kukkaan puhkeavat kirsikat ovat paitsi varma kevään merkki, myös tunnettu nähtävyys, jonka vuoksi Japanissa on tähän aikaan vuodesta erityisen vilkasta.

Kukkia ei ole vain määrätyissä paikoissa, vaan niitä on istutettu joka puolelle joenvarsiin ja puistoihin. Tähän kirsikankukkien viehätys perustuukin – niitä on aivan kaikkialla, ja paljon.

Hanami, kevään juhla

Valkoisten kukkien runsaus

– Sakuralajikkeita on yksinkertaistetusti noin sata. Japanissa runsain ja kuuluisin on Somei-Yoshino, joka jalostettiin itseasiassa vasta noin 200 vuotta sitten, Hosokawa kertoo.

– Sen erikoisuus on, että lehdet tulevat esille vasta kukkien pudottua. Siksi puut ovat hetken aikaa yksivärisiä, ja tämä on tehnyt siitä erityisen rakastetun.

Hanami kiinnostaa Suomessakin

Näistä ehdottomasti suurin on Helsingin Roihuvuoren kirsikkapuisto, jossa on järjestetty Roihuvuoren hanami jo vuodesta 2008. Roihuvuori-Seura ry:n toiminnanjohtaja Otto-Ville Mikkelä kertoo, että kirsikkapuisto sai alkunsa, kun japanilainen kauppias Norio Tomida järjesti keräyksen, jossa Suomessa asuvat japanilaiset ja täällä toimivat japanilaiset firmat lahjoittivat Helsingille ja helsinkiläisille 150 kirsikkapuuta hanamipuiston perustamista varten.

– Suomessa on perinteisesti juhlittu kevään juhlana vappua, jonka ajankohta on tullut meille Ruotsista. Monesti vappua joudutaan täällä viettämään talvisemmassa säässä kuin vaikka Tukholmassa, ja siksi se käy huonosti juhlaksi, jossa kevät taittuu kesäksi.

– Hanami, joka on sidottu kirsikan kukintaan, on siinä mielessä parempi, että kirsikoiden aloittaessa kukinnan on muutos kesään jo alkanut ja ihmisillä on hyvä mieli.