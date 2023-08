Sata japanilaista osallistui mölkyn MM-kisoihin viikonloppuna, ja ensi vuonna kisat viedään Japaniin – Miksi maassa muhii nyt mölkkybuumi?

Suomalaisten rakas pihapeli mölkky on noussut osaksi japanilaisten tietoisuutta viime vuosina. Siksi ei olekaan ihme, että Hyvinkäälle saapui perjantaina jopa sata osallistujaa Japanista.

– Olemme huomanneet mölkyn suuren suosion kasvun Japanissa. Tällä hetkellä koviten kasvava markkina on ihan ehdottomasti Japani, Nieminen sanoo.

Niemisen mukaan Japaniin lähtee kuukausittain konteittain Mölkky-pelejä, ja ilmiön kasvu on ollut hienoa nähdä.

– Hieno on se, miten Japanissa mölkky saa ihan oman alakulttuurinsa. Mölkkykulttuuri on ihan erilainen, se ottaa Japanin omat piirteet ja kasvaa alhaalta ylöspäin sen sijaan, että se olisi täsmälleen sama joka puolella.

Mölkkyä Tokion puistoissa

Mölkyn suosio on noussut kovalla vauhdilla Japanissa viime vuosina. Laji on toistuvasti esillä Japanin mediassa, ja yliopistoissa perustetaan mölkkyjoukkueita. Mölkyn pelaajiin saattaa törmätä vaikkapa Tokion puistoissa.

Tutkimuksen mukaan yli miljoona japanilaista on kokeillut mölkkyä, ja yli 20 miljoonaa on kuullut siitä.

Toisin sanoen mölkky on Japanissa jo isompi asia kuin Suomessa. Miksi mölkky on sitten niin suosittua Japanissa?

Japanin mölkkyliiton suurlähettiläänä toimiva Noora Sirola kertoo, että mölkyn suosion taustalla on sen aloittamisen helppous.

– Se on helppoa, mutta toisaalta siinä voi tehdä strategian ja harjoitella sitä ja tulla tosi hyväksikin.

Mölkky myös yhdistää japanilaisia. Japani on melko hierarkkinen yhteiskunta, mutta Sirolan mukaan mölkky mahdollistaa tasa-arvoisen hauskanpidon, jossa ihmsten välillä ei ole rajoja.

Hauskaa ja vakavaa urheilua

Japanin mölkkyliiton puheenjohtaja Shuichi Yatsuga on myös samoilla linjoilla.

– Niin lapset, aikuiset, vanhukset kuin liikuntarajoitteisetkin voivat yhdessä pitää hauskaa samoilla säännöillä ja samalla kentällä, ja se on mielestäni ehdottomasti paras asia mölkyssä ja suurin syy sen suosioon.

Japanilaiset pelaajat kokevat, että mölkky on yhtä aikaa kepeää leikkiä kuin vakavasti otettavaa urheiluakin. Manaho Sado Japanin mölkkyliitosta kertoo, että mölkyn pelaaminen yhdessä on hauskaa, mutta pelillä on myös kilpailullinen puoli.