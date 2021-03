Helsingin pormestarikisa käy kuumana: Juhana Vartiainen ja Anni Sinnemäki Viiden jälkeen -tentissä – pitäisikö Viron-raja sulkea hetkeksi kokonaan?

– Rajavalvonta Viron ja Suomen välillä on aika tiukkaa. Siellä vaaditaan negatiivista koronatestitulosta ja helsinkiläiset viranomaiset ovat olleet siellä vielä erikseen tarkastamassa testejä ja henkilöitä on käännytetty takaisin rajalta. Se on ollut tarpeen, koska tilanne on Virossa niin dramaattinen, Anni Sinnemäki (vihr.) totesi.