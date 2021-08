Aarne muutti Helsingistä Pohjois-Karjalaan ja leikkasi ilmastopäästönsä – varoittaa, että ihmiskunnalle tulee seinä vastaan: "Voimme mennä vielä 5-10 vuotta tätä suuntaa"

– Se, mitä Euroopassa tapahtuu tällä hetkellä, on suunnilleen vielä kaikkien luonnontieteilijöiden muodostamissa skenaarioissa ja malleissa. Sateisuus lisääntyy, koska kuumempi ilmakehä pitää enemmän vettä. Kanadan tapaus on taas liian äärimmäinen. Lämpötilapoikkeama oli jo nyt yli tämän vuosisadan puolivälin jälkeen mallinnetuista pahimmista skenaarioista, Granlund sanoo.

Ristiriita puheiden ja valintojen välillä

Granlund kertoo seuranneensa ilmastouutisia jo ainakin vuodesta 2014 lähtien. Hän on omien sanojensa mukaan siis tottunut äärimmäisyyteen.

– Ilmastonmuutoksen hillintää on nyt yritetty tieteen ja kansalaisyhteiskunnan kautta tuoda valtion tasolle, mutta se ei ole oikein mennyt perille. Pelkkien tavoitteiden sijasta tarvitaan ison mittakaavan politiikkatoimia.

Granlund mainitsee heti perään Suomen kunnat, jotka ovat lähteneet toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hänestä reagointi on nopeaa ja toimet ovat myös konkreettisia.

Luonto on tärkeä osa Granlundin elämää Pohjois-Karjalassa.

Luonto on tärkeä osa Granlundin elämää Pohjois-Karjalassa.

Liperi yksi jo hiilineutraaleista kunnista

Granlund on työskennellyt ilmastonmuutoksen parissa esimerkiksi Sitrassa projektikoordinaattorina. Hän opiskeli ulkomailla, mutta kansainvälinen ura ei häntä enää houkutellut.

– Päädyin ainoalle mannerten väliselle lennolleni matkustaessani puhumaan ilmastonmuutoksesta New Yorkin Ilmastoviikoille ja Yalen yliopistoon. Joku Greta Thunberg osaa kuitenkin tehdä sitä luultavasti paremmin kuin minä, Granlund toteaa naurahtaen.

Granlund kaipasi elämänmuutosta ja muutti Liperiin maaliskuussa 2020 juuri ennen kuin Uudenmaan rajat menivät koronaviruksen takia kiinni. Granlund valitsi Liperin, koska se on yksi nopeimmista hiilineutraaliksi pyrkivistä kunnista. Liperi kuuluu Hinku-kuntien verkostoon, joita on Suomessa 70.

– Tässä verkostossa työ ilmastonmuutoksen torjumiseksi on erittäin nopeaa ja konkreettista, hän toteaa.

Elokapinan vaatimus epärealistinen

Esimerkiksi Elokapina-liike vaatii Suomeen hiilineutraalisuutta juuri tällä tavoitteella, mutta hallitus tavoittelee sitä vasta vuoteen 2035 mennessä. Joensuu on kuitenkin asettanut kovemman tavoitteen.

Yksilö vastuu vai rakenteet?

Yksi suurista keskustelunaiheista ilmastonmuutoksen torjunnassa on, onko sen hillitsemisessä vastuu enemmän yksilöllä vai isommilla toimijoilla – rakenteissa?

– Joidenkin kansalaisaktivistien mielestä ilmastonmuutos on sadan suurimman yrityksen ja valtion vika, ei koskaan yksilön. Akateemiset tutkijat saattavat kuitenkin myös laskea kulutuksen päästöjä. Heidän näkökulmansa on tärkeä Suomen kaltaisessa maassa, jossa iso osa päästöistä muodostuu ihmisten kuluttamisesta.

– Minua kiinnostaa se, miten voisimme elää kokonaisvaltaisesti kestävästi. Silloin on pakko katsoa myös ihmisten kulutusvalintoja, eli asumista, liikennettä, ruokailua ja muuta kulutusta, Granlund sanoo.

Suomalaisen päästöjen pitäisi pudota neljäsosaan

– Suomalaisen keskimääräinen päästö vuodessa on 10 tonnia hiilidioksidi-ekvivalenttia, ja se on todella korkea luku siihen nähden, mitä sen pitäisi olla kymmenen vuoden päästä. Luvun pitäisi olla silloin 2,5 tonnia.

Yksilön kulutuksen pitäisi siis pudota neljäsosaan nykyisestä, mikäli pyrkimys on täyttää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

Seinä tulee vastaan ennen pitkää

– Me voimme mennä vielä 5-10 vuotta tätä suuntaa miettimättä isoja valintoja, mutta jossain vaiheessa järjestelmä ei enää toimi.

– Nyt pitäisi miettiä, mitä me taloudelta ja kulutukselta haluamme.

Granlund on tyytyväinen Pohjois-Karjalassa. Perinteinen elämäntapa Liperissä viehättää häntä. Granlund ei koe myöskään luopuneensa juuri mistään. Elämänlaatu on hänestä kohonnut ja hän on edelleen mukana kansainvälisissä verkostoissa etäyhteyksien kautta.