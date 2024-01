Zombiehuumetta ja Tinder-viestejä – nyt puhuu Kolumbian treffiansan uhri

"Niin olisi voinut tapahtua myös minulle"

Paholaisen henkäys

Seksiturismi yleistä

Ulkomaalaiskuolemien tapahtumapaikalla Medellinillä on synkkä historia huumekartellien historiassa. Huumeparoni Pablo Escobarin johtama kartelli tuli nimetyksi Medellinin kartelliksi Escobarin synnyinkaupungin mukaan.



Huumeväkivalta saatiin kuriin Medellinissä 1990-luvulla, minkä jälkeen kaupungista on tullut suosittu lomakohde ja ulkomaalaisten työntekijöiden tukikohta.



Ulkomaalaisvieraiden määrä on kasvanut rajusti myös viimeisen vuosikymmenen aikana Medellinissä. Vuonna 2015 turisteja kävi reilut 200 000, ja vierailijoiden määrä oli lähes seitsenkertaistunut 1,4 miljoonaan kävijään vuonna 2022.



Samalla myös ulkomaalaisten väkivaltaisten kuolemien määrä on lisääntynyt. Viime vuonna ulkomaalaisten kuolemia raportoitiin 32, mikä oli hieman enemmän kuin vuotta aiemmin.



Kaupungissa on yleistynyt myös seksiturismi, sillä prostituutio on laillista Kolumbiassa. Ulkomaalaisia miehiä harvemmin kohdataan uhreina.



Kun Bloch jakoi tarinansa sosiaalisessa mediassa, paikallisilta herui hänelle hyvin vähän sympatiaa.



– Olen yhtä mieltä paikallisten kanssa. Jotkut tänne saapuvat gringot ovat täysiä kusipäitä ja käyttävät naisia hyväkseen. Kääntöpuolena on se, mitä tapahtuu niille hyville ihmisille, jotka joutuvat väärien ihmisten tähtäimeen.