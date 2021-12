Tiukka varoitus kuljettajille F1-kauden huipennuksen alla – kaikki keinot käytössä likaisen pelin varalta: "Maxilta saatetaan ottaa pisteitä pois"

Etenkin Verstappenin toiminta on rasittanut tuomaristoa ja kilpailujohtajaa Masia. Red Bullin hollantilaiskuski on jatkuvasti hakenut rajojaan, eikä ole pelännyt kontaktien ottamista varsinkaan kauden loppupuolella.

Masi muistuttaa, että F1:llä on kaikki keinot käytössään likaisten temppujen varalta. Myös pisteiden vähentäminen on mahdollinen ratkaisu siinä missä suorituksen hylkääminenkin.

– Joten kyllä, Maxilta saatetaan ottaa pisteitä pois, niin kuin keneltä tahansa tallilta. Me toivomme, että se ei ole tarpeellista, mutta meillä on kaikki työkalut käytössämme. Aion muistuttaa kaikkia talleja ja kuskeja näistä mahdollisuuksista.

– Vaikka he eivät halua myöntää sitä, sisimmässään he kaikki tietävät, mitä pidetään sallittuna, mikä on reilua peliä, mikä on kovaa mutta reilua kisaamista ja mikä ei ole.