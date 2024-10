Shawn Huff kuuli Saana Akiolan kokemasta häirinnästä viime vuonna – tarjosi tukeaan: "Kyllä se kertoo edelleen tästä maailmasta"

– Se oli todella rankka kokemus, mutta ihan hirveän opettavainen. Kyllä siitä on lämpimät muistot, pelkästään se tilaisuus, että saa olla täällä, kyllä se oli ihan mahtava tilaisuus päästä esiintymään. Sitten vielä kun onnistut jossain tanssissa ja vedät sen, haastat itseäsi, niin se fiilis sunnuntaina on vaan niin makee. Sitä on vaikeaa verrata mihinkään muuhun.