Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaan ei voi osallistua, mikäli on harrastanut kymppitansseja kilpatasolla.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorat lähetykset alkoivat sunnuntaina 7. syyskuuta ja tuolloin nähtiin tähtiparien ensimmäiset askeleet parketilla.

Ohjelman tuotantokausilla on nähty vuosien varrella tähtioppilaita, joilla on jonkinlaista tanssitaustaa. Esimerkiksi tällä kaudella mukana oleva Tinze on twerkkaaja. Myös Mira Luoti on harrastanut showtanssia sekä streetia.

Tuotannosta kerrotaan ohjelman castingin olevan pitkä prosessi, joka käynnistyy jo edellisen kauden päättyeessä. Ohjelmaan pyritään saamaan mahdollisimman monipuolinen ja kiinnostava osallistujakaarti ihmisiä, jotka ovat eri ikäisiä ja tulevat eri aloilta.

Castingin aikana huomioidaan myös osallistujien tanssitausta.

– Tuotantoyhtiö käy sen läpi jokaisen mahdollisen osallistujan kanssa erikseen. Kilpatanssikokemus eli vakio- ja latinalaistanssien kilpatasolla harrastaminen on este osallistumiselle, sillä ohjelman formaatti edellyttää, että jokainen tähti joutuu opettelemaan uutta. Muunlainen tanssi- tai liikuntatausta ei sen sijaan ole este, ohjelman vastaava tuottaja Jasmi Kuusisto kertoo MTV:ltä.

– Vaikka siitä voi olla hyötyä esiintymisvarmuudessa, paritanssi on oma maailmansa, jossa jokainen kilpailija joutuu aloittamaan uudelta pohjalta. Tarvittaessa osallistujan soveltuvuus voidaan varmistaa myös formaatin omistajalta BBC:ltä.

Parien muodostamisessa sen sijaan katsotaan kokonaisuutta. Siihen vaikuttavat monet käytännön asiat, kuten aikataulut sekä pituuserot. Kuusiston mukaan ratkaisevampaa sen sijaan on persoonien yhteensopivuus.

– Ja se, että pari voi kasvaa yhdessä kilpailun aikana. Usein menestystä määrittävät enemmän kemiat ja kehityskaari kuin lähtötaso. Näin ohjelmaan saadaan joukko erilaisia persoonia, joilla on vaihtelevat lähtökohdat mutta sama tavoite: heittäytyä uuteen ja viedä katsojat mukaansa tanssimatkalle.