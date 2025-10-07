



TTK-tähtioppilas tanssi murtuneella jalalla: "Olemme tällaista salaisuutta vaalineet" 10:07 Videolla Tinze ja Valtteri Palin kertovat yhteisen tanssitaipaleensa päättymisestä ja siitä, kuinka tanssiminen murtuneella jalalla oli mahdollista. Julkaistu 07.10.2025 09:40 Aino Haili aino.haili@mtv.fi Tinze tanssi monta viikkoa Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailussa siitä huolimatta, että hänen jalkapöydässään oli murtuma. Tanssii Tähtien Kanssa - kisassa nähtiin sunnuntaina 5. lokakuuta neljäs pudotus, ja kotimatkalle joutuivat lähtemään twerkkaaja Tia-Maria "Tinze" Sokka ja tähtiopettaja Valtteri Palin. Tähtipari vieraili Huomenta Suomessa tiistaina 7. lokakuuta kertomassa tunnelmistaan muutaman nukutun yön jälkeen. Kaksikko kertoi olleensa yllättynyt pudotuksestaan. – Koen, että me molemmat ajateltiin, että meillä olisi ollut vielä ihan kauheasti annettavaa tähän kilpailuun, niin sillä tapaa se ehkä sitten yllätti meidät molemmat, Tinze kertoi. – Ja koettiin, että se oli tosi onnistunut tanssi, niin ehkä sen takia myös yllätti. Tuntui hyvältä ja mielestäni näyttikin hyvältä, Palin komppasi.





Lähetyksessä Tinze kertoi myös asian, jota ei ole aiemmin TTK-kauden aikana tuonut ilmi: hän on tanssinut murtuneella jalalla.

– Olemme tällaista salaisuutta Valtterin kanssa vaalineet teiltä rakkaat ihmiset. Olemme viimeiset kolme liveä vetäneet meikäläisen murtuneella jalkapöydällä.

Tinzen mukaan hän ja Palin jo luulivat, että asia huomattaisiin, sillä kauden alkuun hän tanssi "korkeimmilla koroilla, mitä kaupan hyllyltä löytyi". Korot jouduttiin vaihtamaan pienempiin murtuman takia.

– Ajattelin jo, että no niin nyt kaikki näkevät, että minulla on jalka murtunut ja teipissä ja kaikkea, kun tällaisella nökökorolla täällä mennään.

Kommentteja asiasta ei kuitenkaan tullut. Tinze korosti tanssiparin olevan hyvin ylpeä siitä, miten he pystyivät tanssimaan vaivasta huolimatta.

– Kyllähän se vähän rajoitti siinä pari viikkoa treeneissä, otettiin rauhallisemmin ja vedettiin ilman kenkiä, mutta nythän se alkaa jo ehkä näyttää paremmalta, Palin kertoi.

– Nythän sillä pystyy jo tekemään vaikka mitä, Tinze komppasi.

Pari kertoi, että murtunut jalka rajoitti ajoittain jopa kävelyä. Tinzen mukaan hän ei halunnut tuoda asiaa ilmi, sillä tähtipari halusi "keskittyä omaan tekemiseensä".

Videolla Tinze kertoo, kuinka jalka alunperin murtui.

