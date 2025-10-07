Tinze tanssi monta viikkoa Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailussa siitä huolimatta, että hänen jalkapöydässään oli murtuma.
Tanssii Tähtien Kanssa - kisassa nähtiin sunnuntaina 5. lokakuuta neljäs pudotus, ja kotimatkalle joutuivat lähtemään twerkkaaja Tia-Maria "Tinze" Sokka ja tähtiopettaja Valtteri Palin.
Tähtipari vieraili Huomenta Suomessa tiistaina 7. lokakuuta kertomassa tunnelmistaan muutaman nukutun yön jälkeen. Kaksikko kertoi olleensa yllättynyt pudotuksestaan.
– Koen, että me molemmat ajateltiin, että meillä olisi ollut vielä ihan kauheasti annettavaa tähän kilpailuun, niin sillä tapaa se ehkä sitten yllätti meidät molemmat, Tinze kertoi.
– Ja koettiin, että se oli tosi onnistunut tanssi, niin ehkä sen takia myös yllätti. Tuntui hyvältä ja mielestäni näyttikin hyvältä, Palin komppasi.