Bess ja Marko Keränen: Olemme TTK-joukon "outolintuja" – muista kaksikon erottaa ennen kaikkea poikkeuksellinen aika treenata

– Lavalla, tai täällä lattialla, oli tänään ihan törkeän kivaa. Sanoin Bessille tuossa, että ei me lähdetä kilpailemaan mitään, me mennään esiintymään ja vedetään hyvä show. Jukka sanoikin tuossa sitten, että tästä tuli mieleen yksi sana, ja se oli "kabaree", Keränen kertoi.

– Hänen hahmo ja lavapreesens vei minua ainakin tuohon suuntaan. Kun mietimme tuota lattarijaksoa ja jivea, niin ajattelin, että sellainen Amerikan diner(meininki), mitä monesti nähdään, että on ne baseball-takit ja kellohameet, niin ne ovat ihan eri maailmaa. Lattaribileisiin jos lähdettäisiin vetämään jivea, vedettäisiin se näin, koska sinne kuuluu semmoinen sensuelli ja jotenkin iholla oleva, kiihkeähkö jive.

Treenaaminen on sujunut tanssiparin mukaan yhä tehokkaasti. Kun kaksikko on treeniksellä, siellä ei lekotella, vaan paiskitaan hommia.

Keräsen mukaan he ovat kuitenkin hieman "outolintuja" muuhun TTK-porukkaan verraten siinä mielessä, että kaksikko treenaa melko erilaisiin aikoihin, kuin muut parit. Kummankin töiden puitteissa Bessin ja Keräsen treenaaminen painottuu iltoihin – joskus suhteellisen myöhäisiinkin.

– Ollaan aika pitkälti kaksistaan, aina ollaan iloisia, jos joku on meidän treenikaverina. Pakko on viihtyä toistemme kanssa, eikä pakko tarkoita nyt sitä, ettemmekö viihtyisi, mutta olisi harmi, jos emme olisi sellaisella kemialla liikenteessä, mikä meillä on, koska sitten olisi pitkät illat ja pitkät yöt treenata, Keränen totesi.