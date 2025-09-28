Minna Kuukka ja Mikko Ahti heittäytyivät cha chan cha:n pariin.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman neljännessä lähetyksessä tunnelmoitiin lattariteemalla.
Radiojuontaja Minna Kuukan ja tähtiopettaja Mikko Ahdin illan TTK-tanssi oli cha cha cha. Taustamusiikkina toimi Santanan ja Michelle Branchin The Game of Love.
– Sinulla on luontainen rytkitaju ja tykkään sinun tyylistä tanssia, Helena Ahti-Hallberg sanoi.
Jorma Uotisella ei sen sijaan ollut niin ylistäviä sanoja Minna Kuukalle tällä kertaa.
– Kokonaisuudessaan tämä tekee vähän yllätyksettömäksi ja tasalaatuisen siistiksi, Jorma Uotinen sanoi.
Pisteitä pari sai 16.