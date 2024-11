Bessin ja Marko Keräsen Tanssii Tähtien Kanssa -kausi päättyi pronssisijalle finaalissa. Tähtiparin mukaan virtaa olisi yhä kuitenkin riittänyt.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman 17. tuotantokausi tuli päätökseensä sunnuntaina 24. marraskuuta finaalilähetyksen myötä. Kisan voittivat Linnea Leino ja tähtiopettaja Anssi Heikkilä, toiseksi sijoittuivat Isaac Sene ja tähtiopettaja Kastanja Rauhala, kolmanneksi Bess ja Marko Keränen.

Huomenta Suomen lähetyksessä tiistaina 26. marraskuuta Bess ja Keränen kertasivat omaa TTK-taivaltaan – Keränen Gran Canarialta käsin, johon hän lennähti työmatkalle heti finaalia seuraavana päivänä.

Sunnuntai-iltana TTK:n tultua päätökseensä ohjelman porukka juhlisti yhteistä taivaltaan ja sen loppumista. Maanantaina kumpikin puuhasi tahoillaan omiin töihinsä liittyviä asioita, joka kaksikon mukaan on yksi parhaista tavoista nollata erityislaatuinen syksy.

– En tiedä, oliko tämä itsesuojeluvaistoa, että kun aina tällainen iso proggis pääsee finaaliin ja maaliin, niin pitää olla jotain täytettä, ettei jää tyhjän päälle. Se on kamalaa jos tulisi tyhjyys, Keränen pohti.

– Tämä on hyvä, pehmeä lasku tulla tänne vähän lämpöön jorailemaan ja vähän nollaamaan sitä kautta ihanan, mutta tiivistahtisen syksyn jälkeen, hän jatkoi.

Finaalipäivän tunteiden kirjo oli tanssiparin mukaan hyvin moninainen. Samalla, kun parit valmistautuivat viimeisiin esityksiinsä, tekivät he tunnetyötä myös sen puolesta, että yhteinen, monta elokuusta lähtien päällä ollut projekti tuli päätökseensä.

– Kyllä siinä oli kaikki värit paletista vahvasti läsnä koko sen 24 tunnin aikana, kun alkoi valmistautua ja tajuamaan sen, että tosiaan meillä on nyt finaali sitten tässä käsillä. Se on kaiken tuon livetekemisen suola tietysti, että siinä käy koko spektrin päädystä toiseen läpi. Saa jotenkin tanssin ja taiteen tekemisen kautta purkaa ja tulkita sitä, Bess kuvaili.

– Täytyy sanoa, että tunteiden kirjo oli aika raju, varmaan sen takia, että asioista välittää. Mielestäni tunteet tulevat silloin pintaan, kun asioista välittää, Keränen komppasi.

Keränen on ollut mukana Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa jo 13. kauden edestä. Kaikki ne ovat olleet erilaisia, mutta tähtiopettaja kuvailee löytäneensä Bessin kanssa kauden aikana, ja jo sitä ennen, poikkeuksellisen yhteyden.

– Senkin takia ehkä tämä tekeminen oli niin merkityksellistä. Joku yhteys meillä on, ja se on maaginen.

Finaalilähetyksessä kaikkien tähtiparien esityksissä nähtiin mukana lisävahvistusta, sillä jokainen esitti yhden tansseistaan tähtioppilaan valitseman läheisen kanssa. Bessin ja Keräsen esityksessä mukana oli artistin puoliso Danny.

Bessin mukaan kumppani oli tärkeä tuki syksyn aikana, joka auttoi puolisoaan miten pystyi. Ja ymmärsi myös, mitä tämä tarvitsee.

– Yksi tosi tärkeä asia on ollut se, että sovittiin, ettei puhuta aamuisin. Minusta ei kolmen kuukauden jälkeenkään tullut vielä aamuihminen. Se on myöskin pitänyt meidän parisuhteen positiivisempana, ettei puhuta aamuisin, vaan puhutaan sitten vähän myöhemmin kun on herännyt, Bess kertoi.

Lähetyksessä Bess ja hänen puolisonsa tekivät myös julkiseksi sen, että he ovat kihloissa – ja ovat olleet jo kaksi vuotta. Häitä juhlitaan joskus tulevaisuudessa, muttei vielä aivan lähiaikoina.

– Minulla on jo ensi vuoden kalenteri aivan täynnä. Sanoin, että ei ainakaan vielä ensi vuonna, ehkä sitten jossain seuraavassa ohjelmassa, työn merkeissä luonnollisesti, laulaja vitsaili.

Alta näet Bessin ja Marko Keräsen TTK-finaalin tanssit.

5:06

Bess & Marko - Puttin’ on the Ritz

3:33

Bess & Marko – Treenaa

4:15

Bess & Marko – Romanssi