Bess ja Marko Keränen saavat seurakseen tanssilattialle laulajan Danny-puolison – näin kumppania on prepattu tulevaan

– Mutta mikä tässä on parasta vielä bonuksena, tuossa taustalla on Bessin puoliso Danny , joka odottaa, että pääsee frakki päällä vetämään meidän kanssa. Oikeastaan minun isoin motiivini oli, että saadaan Danny mukaan, koska hän on ollut koko ajan tukena tuolla taustalla. Ensi sunnuntaina sitten vedetään kolmestaan ja Danny pääsee maistamaan, miltä tuntuu nostaa tulevaa rouvaansa olkapäille, tähtiopettaja jatkoi.

Finaalissa kaikki kolme tähtiparia tanssivat kolme tanssia: katsojien valinnan, freestylen sekä tanssin läheisen kanssa. Jo jotain tanssiin liittyviä asioita Bess on kerrannut puolisolleen kotona. Bess on esimerkiksi näyttänyt kumppanilleen joitakin erilaisia tanssiasentoja.

– Mielestäni se on semmoinen ihmiskoe myöskin, että siihen on helppo samaistua kotikatsojienkin. Viikossa on aika mielestäni kunnianhimoiset suunnitelmat, niin odotan innolla. Ja ylipäätään, kun tästä on puhuttu paljon, niin odotan sitä freestylea myös, koska siinä päästään jotenkin clousaamaan tämä homma.