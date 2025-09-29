Tällä Tanssii Tähtien Kanssa -kaudella katsojat päättävät parinvaihtoviikon uudet parit.
Maanantaina 29. syyskuuta Huomenta Suomen Tanssiraati-osiossa tehtiin paljastuksia Tanssii Tähtien Kanssa -kauden käänteistä.
TTK:n jo perinteeksi muodostunut parinvaihtoviikko lähenee. Tänä vuonna katsojilla on iso rooli, sillä katsojat pääsevät valitsemaan parit.
– Päättäminen tapahtuu TTK:n omassa sovelluksessa, Aino Haili paljasti suorassa lähetyksessä.
Parinvaihtoviikko huipentuu sunnuntaihin 12. lokakuuta, jolloin nähdään parinvaihdon tuotokset.
Kisassa ovat tähtioppilaista vielä mukana Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" Anttila, Paulus Arajuuri, Pippa Laukka sekä Tia-Maria “Tinze” Sokka.
Tähtiopettajista parketilla pyörähtelevät edelleen Sami Helenius, Marko Keränen, Valtteri Palin, Kia Lehmuskoski, Liisa Setälä, Kastanja Rauhala, Katri Riihilahti ja Mikko Ahti.