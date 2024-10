Vuoden saldo Lähi-idässä: Kymmeniätuhansia kuollut, Gaza tuhottu ja askelia otettu taaksepäin

Viimeksi kuluneet 12 kuukautta ovat vaatineet kymmeniätuhansia ihmishenkiä, ja ne tullaan muistamaan merkittävänä käännekohtana Israelin ja palestiinalaisten pitkään jatkuneessa konfliktissa.

Tietyllä tapaa Gazan sota on ollut paluu 1940-luvun lopun asetelmiin, sanoo vanhempi tutkija Timo R. Stewart Ulkopoliittisesta instituutista. Tuolloin sionistinen liike ja myöhemmin Israelin armeija kukistivat palestiinalaisarabit perinpohjaisesti taistelussa Palestiinan hallinnasta.

– Tämä on ensimmäinen kerta sitten vuoden 1948, kun on käyty varsinaista sotaa Israelin armeijan ja palestiinalaisten kesken. Tämä on jollain lailla paluu alkuperäiseen kysymykseen siitä, kuka Palestiinan alueella hallitsee ja mitä, Stewart sanoo

Lohduton strategia

Stewartin mukaan palestiinalaisten asema on noussut jälleen etualalle Lähi-idässä. Sen myötä Israelin yritys normalisoida suhteita naapurimaihinsa palestiinalaiskysymyksen ohittaen vaikuttaa nyt mahdottomalta.

– Israelin turvallisuuden varmistaminen on sinänsä ymmärrettävä ja sallittu päämäärä, mutta se tapa, millä he ovat sen tehneet, ei ole tuonut ratkaisua yhtään lähemmäksi, vaan päinvastoin heikentänyt Israelin asemaa Lähi-idässä ja kansainvälisesti.

Stewartin mielestä Israelin strategiana tuntuu olevan tilanteen muuttaminen itselleen suotuisaksi puhtaasti asevoimien avulla.

– Maailmankuva siinä taustalla tuntuu olevan lohduton: että on yksinkertaisesti Israelin osa ja kohtalo, että heille ei ole tarjolla tässä maailmankolkassa pysyvää rauhaa ja vakautta, vaan he joutuvat aina uudelleen vaikka muutamaksi vuodeksi kerrallaan raivaamaan itselleen turvallisuuden tuhoamalla vihollisensa.

Länsi yhä kriittisempi

Kulunut vuosi on muuttanut Israelin ja monien länsimaiden suhteita. Yhdysvaltojen tuki Israelille tosin on pysynyt vankkana, vaikka Israel on toistuvasti jättänyt Yhdysvaltain toiveet huomiotta. Gazan sota on kuitenkin kiihdyttänyt asennemuutosta Yhdysvalloissa.

– Nuoret amerikkalaiset ymmärtävät Israelin ehdotonta tukemista huonommin kuin vanhemmat sukupolvet, Stewart sanoo.

Erityisesti tämä näkyy demokraattien keskuudessa. Republikaaneilla tuki Israelille on edelleen vahvaa. Trendi on kuitenkin Israelille huolestuttava.

Euroopassa yhä useampi maa on valmis kritisoimaan Israelia varsin suorasukaisesti. Euroopan maiden pitkä linja on ollut tukea kahden valtion ratkaisua, mutta Israelin nykyhallinnolle se ei kelpaa.

Gazan tilanne katkeroittaa

Raunioina olevan Gazan ja sen yli kahden miljoonan asukkaan tulevaisuus on edelleen epäselvä. Stewartin mukaan on iso ongelma, että Israel ei esittänyt sen suhteen mitään realistista suunnitelmaa. Tiedossa on vain, että Israel ei halua hallita Gazaa suoraan.

– Jos ei ole mitään poliittista visiota, tämä sotilaallinen ratkaisu ei ole riittävä.

Hän huomauttaa, että kulunut vuosi on heikentänyt Länsirannan Palestiinalaishallinnon uskottavuutta. Aseellisen vastarinnan kannatus nuorten palestiinalaisten keskuudessa on noussut.

– Samalla he näkevät, että Israel on täysin ylivoimainen ja valmis tuhoamaan tavallisten ihmisten kaikki elinolosuhteet. Gazahan on ihan totaalisesti tuhottu, Stewart sanoo.

