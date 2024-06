Gazasta on vaarassa syntyä merkittävä uusi terrorismin kasvualusta ja se voi olla tutkijan mukaan Suomenkin ongelma

Gazasta on vaarassa syntyä merkittävä uusi terrorismin kasvualusta, arvioi MTV Uutisille Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola .

– Jos Gazasta tulee kaoottinen alue, jota oikein kukaan ei hallitse eli syntyy valtatyhjiö, niin samat ilmiöt voivat toistua, joita on nähty esimerkiksi Somaliassa, Syyriassa ja Irakissa, Juusola sanoo.

Hamas on käyttänyt terroria aseenaan jo pitkään, mutta se pitkälti tapahtunut Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin puitteissa. Toisin sanoen Hamas ei ole samalla tavalla tehnyt terrori-iskuja esimerkiksi Euroopassa kuin Isis.

– Jos nyt käynnissä olevan konfliktin jälkeen Hamas on heikko, voi Gazaan tulla Isis-tyyppistä toimintaa, jota on ollut Siinain niemimaalla aikaisemminkin. Egypti ja Hamas ovat sitä pyrkineet heikentämään, Juusola kertoo.

Entä Suomi?

Suomen suojelupoliisin (Supo) mukaan Euroopassa radikaali-islamistisesti motivoituneen terrori-iskun uhka on voimistunut viime vuoden aikana. Syyksi mainitaan "Koraanien häpäisy" ja " terroristijärjestö Hamasin lokakuussa 2023 toteuttaman hyökkäyksen aiheuttama konflikti Israelin ja järjestön välillä".

– Ihan samalla tavalla kuin Isisin tai Al-Qaidan historiassa, hyökkäykset voisivat kohdistua myös Suomeen. Tämän tyyppinen radikalisoituminen on prosessi, eikä se tapahdu hetkessä, Juusola sanoo.

Israelilta puuttuu poliittinen ratkaisu

Pääministeri Benjamin Netanjahun vetämän hallituksen pöydällä on erilaisia näkemyksiä ja ne riitelevät rajusti keskenään.

Yksi vaihtoehto on, että Israel jäisi sodan päättymisen jälkeen pitämään jonkintasoista valtaa Gazassa samalla tavalla kuin Länsirannalla. Tästäkin skenaariosta löytyy vallan lievempiä ja voimakkaampia versioita.

Yksi on ehdoton Israelin valta. Siitä seuraisi herkästi uusi vastarinta, Juusola sanoo. Toinen versio on sellainen, jossa Israel pitäisi Gazaa sotilaallisesti hallinnassa, mutta sillä olisi jokin siviiliyhteistyökumppani, joka toimisi ikään kuin Israelin apuna.

– Tällä mallilla on Israelissa vähemmän kannatusta, mutta kaikkia mahdollisia näkökulmia löytyy Israelin poliittisesta johdosta, Juusola arvioi.

Israel näyttää uskovan sotaan

Hamasin lokakuun 7. päivänä tekemien hyökkäysten jälkeen on konfliktissa kuollut yli 36 000 palestiinalaista sekä yli 1 500 israelilaista ja ulkomaalaista, sanoi Lähi-idän rauhanprosessin erikoiskoordinaattori Tor Wennesland YK:n mukaan .

Ratkaisua Hamasin väkivaltaiseen hyökkäykseen Israel on hakenut väkivallalla.

– Tässä Israel lähtee siitä, että tämä ratkaistaan sotilaallisesti. Ei ole esitetty oikein mitään realistista skenaariota siitä, että mitä tapahtuu taistelujen jälkeen. On selvää, ettei tämä ole vain sotilaallinen ongelma, hän jatkaa.

"Julistetaan voitto, vaikka sitä ei ole"

– Yhdysvalloilla oli Afganistanissa ja Irakissa sentään joku poliittinen yhteistyökumppani. Olivatko ne hyvin valittuja, se on asia erikseen, Juusola katsoo.

Juusolan mukaan Israelilla on nyt Gazassa käynnissä operaatio, jossa saatetaan päätyä samantyyppiseen ratkaisuun kuin Bush surullisenkuuluisassa puheessaan.

– Näennäisen voiton jälkeen itse ongelma jää ratkaisematta ja Hamas Talibanin tapaan alkaa nousta uudelleen. Sotilaallista operaatiota pitäisi seurata poliittinen operaatio, mikä on olennaista oikean voiton kannalta, hän jatkaa.

Voiton tavoittelua vaikeuttaa entisestään se, ettei sitä ole selkeästi poliittisesti määritelty, Juusola toteaa. Israelin johto on puhunut Hamasin tuhoamisesta. Ideologian päättäminen on kuitenkin vaikeampaa kuin tunneleiden hajottaminen.

Väkivalta vahvistanut asenteita

– Aikaisemmin siihen kuului se, että käytännössä tehtiin yhteistyötä Hamasin kanssa. Tästä on nyt luovuttu. Jäljellä on enää sotilaallinen ulottuvuus. Se kertoo siitä, ettei haluta poliittista ratkaisua, Juusola uskoo.

Vain pieni, kaikkein fanaattisin Hamasin sisällä oleva ryhmä on ajatellut, että Israel on tuhottavissa, Juusola sanoo. Ajatuksen realistisuutta kampittaa se, että ydinasevaltio Israel on Hamasiin nähden sotilaallisesti täysin ylivoimainen.