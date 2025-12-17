Moni harmittelee pimeyttä tähän aikaan vuodesta, mutta runsas keinovalo tuo mukanaan myös haittoja. Asiantuntija kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa, miten valosaaste vaikuttaa sekä eläimiin että ihmisiin.
Valosaasteen vaikutukset ulottuvat koko Eurooppaan. Valosaasteella tarkoitetaan keinovaloa, joka aiheuttaa haittaa luonnolle tai ihmisille.
Kansainvälisen tutkijaryhmän laatiman kartan mukaan 80 prosenttia suomalaisista ja 99 prosenttia eurooppalaisista altistuu valosaasteelle.
Valosaaste vaikuttaa luonnon eliöihin, jotka ovat kehittyneet luontaisen valorytmin mukaan. Keinovalon lisääntyminen häiritsee eliöiden elintoimintoja ja vuorokausirytmiä monella tavalla.
– Ei enää eroteta päivää yöstä. Ja se vaikuttaa oikeastaan kaikkien eliöiden elintoimintoihin, ihminen mukaan lukien, Suomen ympäristökeskuksen johtava tutkija Jari Lyytimäki kertoo.
Missä Suomen valosaasteen keskittymät ovat kartoilla, mitä siitä seuraa ja miksi led-valot lisäävät sitä energiatehokkuudestaan huolimatta? Katso koko juttu videolta artikkelin alusta.