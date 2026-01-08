Vuosaaren tunnelin sulku ruuhkauttaa liikennettä Itä-Helsingissä.

Vuosaaren tunneli suljettiin liikenteeltä 6. tammikuuta. Tunnelin on määrä olla suljettuna noin vuoden ajan.

Tietunnelin tekniset järjestelmät uusitaan ja sen rakenteita korjataan ja tunnelin alla kulkevat kuivatus- ja sammutusvesijärjestelmät uusitaan.

Vuosaaren tunnelin varareitti kulkee Itäväylän, Kallvikintien ja Niinisaarentien kautta Vuosaaren satamaan. Vaikka kaupunki on ennakoinut liikennemäärän kasvua ja varautunut keliolosuhteisiin jo ennalta, kiertotien käyttöönotto ei sujunut ongelmitta.

Keskiviikon keliolosuhteet ja uudet ajojärjestelyt ruuhkauttivat liikenteen pahoin.

Fintrafficin hankepäällikkö Jukka Värri kertoi Huomenta Suomen lähetyksessä, että tunneli jouduttiin sulkemaan turvallisuustekijöiden vuoksi.

– Alun perin tunnelia ei ole suunniteltu sillä tapaa, että liikenne olisi voitu ohjata yhteen tunneliin kerrallaan, Värri kertoo.

Alueen asukkaita sekä toimijoita on informoitu hankkeen etenemisestä, jotta tilanteesta olisi mahdollisimman vähän haittaa alueen asukkaille.