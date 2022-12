Helsinkiläinen rekkamies haukkuu Teslan sähkönupin täysin pystyyn: "Rikkaiden poikien lelu – suunnittelijoilla ei mitään hajua alan realiteeteista"

Tesla toimitti ensimmäiset Semit juomajätti Pepsille joulukuun alussa. Yli viisi vuotta sitten esitelty täyssähköinen rekkaveturi on tehnyt tuloaan markkinoille jo pitkään, joten amerikkalaisvalmistajalle päivä oli äärimmäisen tärkeä merkkipaalu.

Epäkäytännöllinen ohjaamo

Oryńskin mukaan keskelle ohjaamoa sijoitettu penkki on järjetön ratkaisu. Sen lisäksi, että se hukkaa tilaa ohjaamossa, ei kuljettaja näe keskellä istuessaan yhtä hyvin kuin reunasta. Ohittaminen ja pelkästään eteenpäin katsominen vaikeutuu hänen mielestään merkittävästi. Lisäksi esimerkiksi tietulleilla tai satamien porteilla asiointi on hankalaa, kun kuljettaja ei ylety antamaan papereitaan ikkunasta.

Oryńskiä ärsyttää sekin, että käynti ohjaamoon tapahtuu nupin takaosasta. Koska kuljettajan penkin takana oleva tila on varattu sisäänkäynnille ja pienelle käytävälle, ei hytin takaosaan ole mahdollista sovittaa sänkyä kuljettajan lepohetkiä varten.

Ohjaamosta on myöskin hankala poistua oikealle, koska kuljettajan istuimen ja siitä takaoikealle sijaitsevan matkustajan istuimen välissä on este. Kuljettaja joutuu kiertämään hytin takaosaan päästäkseen ulos, mikä taas lisää turhaa liikkumista hytissä ja aiheuttaa siivoa kuraisilla saappailla tallustellessa. Suomessa asuva Oryński huomauttaa, että toisinaan kuljettajan pitäisi päästä poistumaan myös oikean kautta.

Kosketusnäytöt ja tuulilasikin ärsyttävät

Fyysisten painikkeiden korvaaminen kosketusnäytöillä ei sekään kerää Oryńskiltä kiitosta. Näyttöjen räplääminen ajon aikana tarkoittaa, ettei huomio ole liikenteessä. Lisäksi niiden kirkkautta on vaikea säätää sopivaksi pimeällä, ja kuin pisteenä i:n päällä ne aiheuttavat heijastuksia ikkunoihin.

Hytin muoto ärsyttää sekin Oryńskiä. Koska hytti on etuosastaan kapeampi kuin takaosastaan, tarkoittaa se, että sivupeilit on sijoitettu hyvin pitkien varsien päähän, jotta näkyvyys taakse säilyy. Kuljettaja ei voi puhdistaa peilejä avaamalla ikkunoita ja tyrkkäämällä kättään ulos, vaan puhdistus on tehtävä ulkoa, mutta silloinkin tarvitaan apuvälineitä, koska peilit ovat niin korkealla.