Näin taksikuski toivoisi asiakkaidensa toimivan

Taksiyrittäjä Jukka Westerback kertoo viettävänsä keväällä eräänlaista taiteilijajuhlaa. Tuolloin hänellä tulee täyteen tasan 50 vuotta taksin ratissa. 70-vuotias Westerback sanoo, että alanvaihto on joskus käynyt mielessä, ja välillä on jopa pieniä irtiottojakin tehty. Mies on kuitenkin pysynyt tutussa työkuviossa.