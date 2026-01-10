Kuorma- ja linja-autoissakin pitää käyttää talvirenkaita. Eroja henkilö- ja pakettiautojen rengassäännöksiin kuitenkin on.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Onko totta, ettei raskaissa ajoneuvoissa käytetä talvirenkaita? Ja jos näin on, niin miksi?

Vastaus: Kuten kevyemmissä henkilö- ja pakettiautoissa – myös kuorma- ja linja-autoissa – pitää olosuhteiden niin edellyttäessä käyttää talvirenkaita marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Kuorma- ja linja-autojen kohdalla talvirengasvaatimus on kuitenkin rajoitettu koskemaan vain sellaisia vetäviä akseleita, jotka eivät ole ohjaavia.

Nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun tai muulloinkin, jos keliolosuhteet niin edellyttävät – siis myös raskaassa kalustossa.

Talviajan renkaiden urasyvyysvaatimukset kuorma- ja linja-autoissa

Siinä, missä henkilö- ja pakettiautojen talvirenkailta edellytetään vähintään kolmen millin urasyvyyttä, kuorma- ja linja-autojen talvirenkaiden kulutuspinnan pääurien syvyyden tulee olla vähintään viisi millimetriä. Tuota viittä millimetriä tosin käytetään suosituksena myös henkilö- ja pakettiautoissa.

Kuorma- ja linja-auton talvirenkaiksi kelpuutetaan nastarenkaat tai E-säännön 117 tai 109 mukaisesti hyväksytyt renkaat, jotka soveltuvat joko vaativiin talviolosuhteisiin – eli ovat merkitty 3PMSF-symbolilla – tai ovat maastokäyttöön tarkoitettuja, POR-merkinnällä varustettuja renkaita.

Niillä akseleilla, joilla ei kuorma- ja linja-autoissa edellytetä varsinaisia talvirenkaita, tulee käyttää renkaita, joiden pääurien syvyys on vähintään 3,0 millimetriä.

Usein talviajaksi vaihdetaan karkeampikuvioiset renkaat myös niille akseleille, joilla ei varsinaisia talvirenkaita edellytetä. Vastuullinen liikennöitsijä ymmärtää raskaan auton tuhovoiman sekä ihmishengen, kuorman ja ajoneuvon arvon eikä säästä väärässä paikassa.

Muita pitoa lisääviä järjestelmiä

Kuorma- ja linja-autoissa saatetaan käyttää vaadittujen talvirenkaiden lisäksi muitakin pitoa parantavia järjestelmiä, esimerkiksi ketjunheittäjää tai hiekoitinta. Näistä ensimmäinen on lähinnä kuorma-autojen varuste, mutta vetopyörien etupuolelle asennettuja hiekoittimia on tullut vastaan myös linja-autoissa.

Yhdistelmäkäytössä tiettyjen järjestelmien olemassaoloa joissakin tapauksissa jopa edellytetään.

Haasteellisissa olosuhteissa ajettaessa voidaan pitoa hetkellisesti parantaa myös asentamalla autoon lumiketjut.

Katso myös: Tällaista on rekkakuskin elämä tien päällä

6:05 Neljä miljoonaa kilometriä ajanut kuljettaja kertoo työstään.

MTV