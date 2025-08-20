Sääkaaos Timanttiliigassa – kisa lyötiin poikki

0:51imgSääkaaos Timanttiliigassa – seiväskisa lyötiin poikki.
Julkaistu 20.08.2025 22:10
Toimittajan kuva

Juhana Nyman

juhana.nyman@mtv.fi

Lausannen Timanttiliigan kilpailu kärsii vaikeista olosuhteista.

Kilpailut käynnistyivät sadesäässä, mutta illan mittaan vettä alkoi tulla taivaan täydeltä.

Pahimmin tilanteesta kärsi iltayhdeksän jälkeen Suomen aikaa käynnistynyt naisten seiväshyppy.

Viisi hyppääjää tuli yrittämään ja onnistumaan avauskorkeudesta 420, mutta seuraava korkeus 435 tuotti monelle jo vaikeuksia sateen yltyessä. Huippuhyppäjistä Slovenian Tina Sutej ja Yhdysvaltojen Brynn King ehtivät pudottaa korkeudesta kahdesti ennen kuin kisa lyötiin poikki.

Lue myös: Hirmuista kyytiä Timanttiliigassa – 23 vuotta vanha ennätys murskaksi

Urheilijat pakkailivat kaatosateessa varusteitaan ja poistuivat vähitellen kentältä stadionin uumeniin. Voittajan kukkakimppu ojennettin Sveitsin Angelica Moserille, joka ylitti 435 ensimmäisellään. Jaetulle ykkössijalle ylsivät Sveitsin Lea Bachman ja Unkarin Hanga Klekner.

Lisää aiheesta:

Maailmanennätysnaiselle täysi rimanalitus TimanttiliigassaWilma Murto sai karmean paluun kisakentille – Timanttiliigan suoritukset täysin poskelleenME lähellä! Armand Duplantis nousi Tukholmassa hurjiin korkeuksiin – suomalaisen kappaleen tahdittamanaSateinen seiväskilpailu tähtihyppääjiä täynnä – Urho Kujanpää taisteli EM-finaalissa ennätyskorkeudessaanArmand Duplantis venytti maailman kärkituloksen karmeissa olosuhteissa – Tommi Evilältä sateli ylistystä: "Tuskin ollut megafööniä taustalla"Ruotsin supertähti pamautti kaikkien aikojen kakkostuloksen – pilasiko kehno valaistus maailmanennätysmahdollisuudet?
TimanttiliigaYleisurheiluUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Timanttiliiga