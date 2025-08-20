Sääkaaos Timanttiliigassa – kisa lyötiin poikki

Lausannen Timanttiliigan kilpailu kärsii vaikeista olosuhteista.

Kilpailut käynnistyivät sadesäässä, mutta illan mittaan vettä alkoi tulla taivaan täydeltä.

Pahimmin tilanteesta kärsi iltayhdeksän jälkeen Suomen aikaa käynnistynyt naisten seiväshyppy.

Viisi hyppääjää tuli yrittämään ja onnistumaan avauskorkeudesta 420, mutta seuraava korkeus 435 tuotti monelle jo vaikeuksia sateen yltyessä. Huippuhyppäjistä Slovenian Tina Sutej ja Yhdysvaltojen Brynn King ehtivät pudottaa korkeudesta kahdesti ennen kuin kisa lyötiin poikki.

Urheilijat pakkailivat kaatosateessa varusteitaan ja poistuivat vähitellen kentältä stadionin uumeniin. Voittajan kukkakimppu ojennettin Sveitsin Angelica Moserille, joka ylitti 435 ensimmäisellään. Jaetulle ykkössijalle ylsivät Sveitsin Lea Bachman ja Unkarin Hanga Klekner.