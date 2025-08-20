Maailmanennätysnaiselle täysi rimanalitus Timanttiliigassa

Ukrainan Jaroslava Mahutshihin korkeuskisasta Sveitsin Lausannessa tuli täysi katastrofi.
Maailmanennätyksen 2010 viime kaudella hypännyt Mahutshih oli suurissa vaikeuksissa sveitsiläisessä rankkasateessa Timanttiliigan kilpailussa.
Tällä kaudella parhaimmillaan 202 hypännyt ukrainalainen aloitti kilpailunsa korkeudesta 186, mutta rima tuli alas.
Mahutshih päätti siirtää loput yrityksensä seuraavaan korkeuteen, joka oli 191, mutta tulis ei ollut parempi: rima alas.
Tämä riitti 24-vuotiaalle urallaan olympiavoittoa ja maailmanmestaruutta juhlineelle Mahutshihille, joka päätti lopettaa kisansa kahden epäonnistuneen hypyn jälkeen.
Kisan tulostaso jäi vaikeissa olosuhteissa heikoksi. Voiton jakoivat tuloksella 191 Christina Honsel, Eleanor Patterson, Nicola Olyslagers ja Maria Zodzik.