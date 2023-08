Kommentti: MM-kisojen aivopieru pakottaa urheilijat suureen vaaraan – tähän pitää reagoida välittömästi

Budapestin yleisurheilun MM-kisoissa on nähty poikkeuksellisen paljon loukkaantumisia pituussuuntaisissa hyppylajeissa.

/All Over Press

Aikaisemmin kisoissa on nähty monta samanlaista tilannetta. Ponnistustilanteessa urheilijan jalka on luistanut liukkaalla lankulla, ja pahimmillaan tilanne on johtanut loukkaantumiseen. Näin kävi esimerkiksi Bahaman LaQuan Nairnille pituuskarsinnassa. Ponnistuksessa Nairnin jalka luisti, nilkka vääntyi lähes 90 astetta sivusuunnassa ja miehen kisat olivat siinä.