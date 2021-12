Tim Sparvin tytär sulatti sydämet lehdistötilaisuudessa – huuhkajakapteeni esitti kolme toivetta peliuransa muistosta

– Tämä on mielestäni oikea päätös. En ole katkera, en ole tyytymätön millään tavalla. Lopetan omilla ehdoillani. Olen ylpeä siitä, mitä olen saanut kokea. Nyt on vain sellainen hetki, että on aika lopettaa ja aloittaa uusi vaihe elämässä.