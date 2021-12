Kommentti: Tim Sparvista voi tulla jotain vielä nähtyäkin suurempaa – kaikki merkit viittaavat poikkeukselliseen uraan

Liekoski ja Haverinen näkivät, että Sparvissa on ainesta johtajaksi, ja löivät tälle kapteeninnauhan käsivarteen.

Sparvin isä Tor Sparv on kiistatta yksi merkittävimpiä vaikuttajia keskikenttäpelaajan uralla. Kymmenisen vuotta poikaansa Oravaisissa valmentanut "Toffe" ei päästänyt jälkikasvuaan muita helpommalla, vaan oli tälle vähintään yhtä vaativa kuin muillekin pelaajilleen.

Pienellä paikkakunnalla vaikutusvaltainen isä oli johtajatyyppi, jonka käytöksestä Tim imi paljon oppia omalle matkalleen. Paikallispolitiikassakin mukana ollut Tor näytti esimerkillään, miten on mahdollista saada kaikki työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen.

Sparv on Suomessa ainoa jalkapalloilija, joka on kipparoinut maajoukkuettaan joka ikisessä ikäkausimaajoukkueessa, A-maajoukkue mukaan lukien.

Sparv on toistaiseksi ainoa pelaaja, joka on ollut Suomen kapteenina alle 21-vuotiaiden EM-kisoissa, ja yhtä lailla ainoa, joka on johdattanut A-maajoukkueen miesten EM-turnaukseen.