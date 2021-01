Tilanne vaikeutuu Saksassa, ruumisautot jonottavat krematoriolle – Johtaja viruksen epäilijöille: "Tulkaa tänne itse koskettamaan ruumisarkkuja"

Meissen sijaitsee Saksin osavaltiossa, joka selvisi vähällä ensimmäisestä tautiaallosta keväällä mutta josta on tullut toisen aallon alettua yksi koko Saksan pahimmista koronapesäkkeistä. Krematorioyrittäjän mukaan koronaan kuolleiden määrä alkoi nousta marraskuun puolivälissä ja on pysynyt korkeana siitä saakka. Yhdeksi merkittäväksi tartuntojen lähteeksi Schaldach epäilee marraskuussa Leipzigissa pidettyä suurta mielenosoitusta, johon saapui koronaepidemian epäilijöitä ja rajoitusten vastustajia kaikkialta Saksasta.

Niin tai näin, nyt Schaldachin krematorio pullistelee ruumisarkkuja. Normaalisti muistotilaisuuksille varatusta salista on tullut tilapäinen ruumishuone. Melko karun näköisiä puuarkkuja on kasattu jopa kolmeen kerrokseen päällekkäin, osa on pitkin käytäviä.