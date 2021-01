Ihmisiä kuollut koronapiikin jälkeen Ruotsissa ja Norjassa, mutta ei Suomessa – nyt vastaa Fimea: "Ei sitä voi täysin pois sulkea, etteikö rokotteella olisi jotain vaikutusta"

– Ne ovat luottamuksellisia tietoja jopa meidän Fimean sisällä. Ikäjakaumaa emme voi ainakaan vielä tarkemmin kertoa. Tietoa on vielä varsin vähän, koska tapauksiakin on niin vähän, sanoo Fimean kliinis-farmakologisen yksikön päällikkö Jukka Sallinen.

Heikoimpia potilaita on rokotettu ensimmäistä kertaa uudella rokotteella

Tietoa kuolemantapauksista kaivataan enemmän

– Kaikki tapaukset, mitä Euroopassa tulee, kerätään Euroopan yhteiseen tietokantaan. Euroopassa on ihan erikseen lääketurvakomitea, joka analysoi koko väestön dataa Euroopasta. Myös esimerkiksi Britanniasta ilmoitetaan siihen samaan tietokantaan, vaikka he eivät ole enää EU:ssa. Dataa täytyy saada tarpeeksi, että voidaan tehdä johtopäätöksiä.

Kaikilla rokotteilla voi olla haittavaikutuksia

– Kyllä se ihan perusteltu ajatuskulku on, että se voisi olla näin ja Norjassa oli ajateltukin, että se voisi olla syy. Minun mielestäni se on kuitenkin sellainen asia, ettei sitä ole vielä todistettu suuntaan eikä toiseen. Sanotaan näin, että asiaa selvitellään.

– Jos osoittautuisi, että näin on, niin hankalaa on suhteuttaminen. Että kuinka harvinaista se lopulta on? Ettei vaaraa liioitella. Koska tämä on myös tärkeä ikäryhmä, joka pitää saada myös suojattua rokotteella. Ettei tämä nyt paisuisi sellaiseksi, ettei sitä uskalleta ottaa. On tärkeä selvittää, kuinka iso se riski näilläkään ihmisillä lopulta on.