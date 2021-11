MTV Uutiset Saksassa: Itävallan heikkenevä koronatilanne huolestuttaa – täyssulku on todennäköinen kauhukuva

Maan rokotusaste on alle 70 prosenttia, ja koronatartunnat leviävät juuri rokottamattomien keskuudessa. Myös sairaaloiden tehohoito on paikoin jo kuormittunut raskaasti.

– Me kannatamme sitä. On niin paljon ajattelemattomia ihmisiä, Claudia ja Ivo Patreiak toteavat MTV Uutisten haastattelussa

– Se on vaikea päätös hallitukselle ja on tietenkin vastoin vapausoikeuksia, mutta samanaikaisesti elämme demokratiassa, jossa jokaisen on otettava toisensa huomioon, Stefanie Conrad sanoo.

Koronan ilmaantuvuudessa on Saksassa suuria alueellisia eroja: Maan itä- ja koilliskolkassa se on jopa 1 700, kun pohjoisosissa on seutuja, joissa se jää alle 50:n. Berliinin ilmaantuvuusluku on maan keskitasoa, mutta lähestyy 400:aa.