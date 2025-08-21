Ukrainalaismies pidätetty Italiassa Nord Stream -iskusta

Ukrainan kansalainen on pidätetty epäiltynä osallisuudesta Nord Stream -kaasuputkien sabotaasiin.

Italian poliisi on pidättänyt ukrainalaismiehen epäiltynä Nord Steam -kaasuputki-iskujen koordinoinnista. Asiasta kertoo Saksan syyttäjäviranomainen uutistoimisto Reutersin mukaan.

Pidätys tehtiin Italian Riminissä. Saksan syyttäjäviranomaisen mukaan mies siirretään Saksaan, jossa hän joutuu oikeuden eteen.

Syyttäjän mukaan pidätetty Serhii K. oli osa ryhmää, joka asetti räjähteitä Nord Stream 1- ja Nord Stream 2 -kaasuputkiin lähellä Bornholmin saarta Tanskassa syyskuussa 2022. Hän ja hänen kumppaninsa käyttivät syyttäjän mukaan iskuissa Rostockista lähtenyttä purjevenettä.

Iskut aiheuttivat useita vuotoja kaasuputkiin vuonna 2022.MTV

Kukaan ei ole toistaiseksi tunnustanut olevansa kaasuputki-iskujen takana. Tuoreeltaan räjähdyksistä epäiltiin venäläisiä, mutta sittemmin katseet ovat kääntyneet Ukrainaan.

Wall Street Journal uutisoi vuosi sitten lähteisiinsä perustuen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin hyväksyneen alun perin suunnitelman Nord Stream -kaasuputken sabotoinnista.

Lehden lähteiden mukaan Zelenskyi kuitenkin määräsi suunnitelman pysäytettäväksi, kun Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA sai tietää asiasta.

1:58 Katso myös: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin väitetään tienneen sabotaasisuunnitelmasta ennen sen toteutusta. Näin asiasta uutisoi Wall Street Journal elokuussa 2024.

Uutinen täydentyy.