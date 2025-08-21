Ukrainalaismies pidätetty Italiassa Nord Stream -iskusta

Nord Stream vuoto AOP
Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä tapahtuneissa räjähdyksissä rikkoutui kolme neljästä Nord Stream 1:n ja Nord Stream 2:n maakaasuputkesta. Kuvassa sabotaasista aiheutunut kaasuvuoto Nord Stream 2 -putken yllä Itämeren pinnalla.
Julkaistu 22 minuuttia sitten(Päivitetty 2 minuuttia sitten)
Toimittajan kuva
Seppo Haaparanta

seppo.haaparanta@mtv.fi

Ukrainan kansalainen on pidätetty epäiltynä osallisuudesta Nord Stream -kaasuputkien sabotaasiin.

Italian poliisi on pidättänyt ukrainalaismiehen epäiltynä Nord Steam -kaasuputki-iskujen koordinoinnista. Asiasta kertoo Saksan syyttäjäviranomainen uutistoimisto Reutersin mukaan.

Pidätys tehtiin Italian Riminissä. Saksan syyttäjäviranomaisen mukaan mies siirretään Saksaan, jossa hän joutuu oikeuden eteen.

Syyttäjän mukaan pidätetty Serhii K. oli osa ryhmää, joka asetti räjähteitä Nord Stream 1- ja Nord Stream 2 -kaasuputkiin lähellä Bornholmin saarta Tanskassa syyskuussa 2022. Hän ja hänen kumppaninsa käyttivät syyttäjän mukaan iskuissa Rostockista lähtenyttä purjevenettä.

vuotokohdatIskut aiheuttivat useita vuotoja kaasuputkiin vuonna 2022.MTV

Kukaan ei ole toistaiseksi tunnustanut olevansa kaasuputki-iskujen takana. Tuoreeltaan räjähdyksistä epäiltiin venäläisiä, mutta sittemmin katseet ovat kääntyneet Ukrainaan.

Wall Street Journal uutisoi vuosi sitten lähteisiinsä perustuen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin hyväksyneen alun perin suunnitelman Nord Stream -kaasuputken sabotoinnista.

Lehden lähteiden mukaan Zelenskyi kuitenkin määräsi suunnitelman pysäytettäväksi, kun Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA sai tietää asiasta.

1:58imgKatso myös: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin väitetään tienneen sabotaasisuunnitelmasta ennen sen toteutusta. Näin asiasta uutisoi Wall Street Journal elokuussa 2024.

Uutinen täydentyy.

Lisää aiheesta:

Zelenskyin avustaja: Ukrainalla ei osuutta Nord Stream -kaasuputken sabotaasiinWSJ: Zelenskyi hyväksyi alun perin suunnitelman Nord Stream -kaasuputken sabotoinnistaPuola vahvistaa saaneensa pidätysmääräyksen Nord Stream -sabotaasiin liittyenSaksa etsintäkuulutti ukrainalaisen sukeltajan Nord Stream -putken räjäyttämisestäNord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä kulunut vuosi – syyllinen yhä mysteeriVenäjä sanoo selvittävänsä syylliset Nord Stream -kaasuputkien räjäyttämisten takana – uhoaa myös lopettavansa lännen yritykset peitellä tapahtumia
Nord StreamUkrainaSaksaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Nord Stream