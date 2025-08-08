Saksan rajoittaa aseiden vientiä Israeliin – vastaus laajenevaan sotaoperaatioon Gazassa

Liittokansleri Friedrich Merz on huolestunut Gazan siviilien kärsimyksistä.
Saksan hallitus keskeyttää toistaiseksi kaikkien sellaisten sotilastarvikkeiden viennin Israeliin, joita voitaisiin käyttää Gazassa. Asiasta raportoi Reuters.
Liittokansleri Friedrich Merz kertoi asiasta tänään vastauksena Israelin suunnitelmaan laajentaa sotilaallisia operaatioitaan Gazan alueella.
Merzin mukaan tulitaukoneuvottelut ja panttivankien vapauttaminen ovat Saksan tärkeimmät prioriteetit. Merz myös ilmaisi syvän huolensa Gazan siviilien kärsimyksistä.