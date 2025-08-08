Saksan rajoittaa aseiden vientiä Israeliin – vastaus laajenevaan sotaoperaatioon Gazassa

Merz osoittaa sormella pöytään, vakava ilme kasvoillaan.
Liittokansleri Friedrich Merz kertoi toimista tänään.AOP
Julkaistu 39 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Erika Sirviö

erika.sirvio@mtv.fi

Liittokansleri Friedrich Merz on huolestunut Gazan siviilien kärsimyksistä.

Saksan hallitus keskeyttää toistaiseksi kaikkien sellaisten sotilastarvikkeiden viennin Israeliin, joita voitaisiin käyttää Gazassa. Asiasta raportoi Reuters.

Liittokansleri Friedrich Merz kertoi asiasta tänään vastauksena Israelin suunnitelmaan laajentaa sotilaallisia operaatioitaan Gazan alueella.

Merzin mukaan tulitaukoneuvottelut ja panttivankien vapauttaminen ovat Saksan tärkeimmät prioriteetit. Merz myös ilmaisi syvän huolensa Gazan siviilien kärsimyksistä.

