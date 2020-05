Saksassa koronarajoitukset ovat kuin tilkkutäkki, helpotuksiakin tehdään eri tahtiin – "Onhan tämä hyvin erilaista ja vaatii suunnittelua"

Aktiivisin rajoitusten määräämisessä oli Baijerin osavaltio. Itävallan naapurina sijaitsevassa osavaltiossa on myös eniten tartuntoja. Osa Baijerin tartunnoista tuli Itävallan Ischgl-laskettelukeskuksen "koronalingoksi" nimetyn bileravintolan tartuntojen myötä. Baijeri myös purkaa rajoituksiaan muita osavaltioita hitaammin.

Vähiten tartuntoja on Saksan pohjoisissa osavaltioissa. Itämeren rannalla sijaitseva Mecklenburg-Etu-Pommeri antoi jo eilen ravintoloiden ja kahviloiden avata ovensa ensimmäisenä Saksassa, naapuriosavaltioissa Pohjois-Saksassa ravintolat aukeavat huomenna.

Kahviloille ja ravintoloille on asetettu tiukat rajoitukset, asiakkaiden pöytäryhmien on oltava sijoitettu siten, että 1,5 metrin turvaväli säilyy, tarjoilijoiden ja keittiöhenkilökunnan on käytettävä hengityssuojaimia ja ainakin yhden pöytäryhmästä on annettava ravintolalle yhteystietonsa.

Ravintoloitsija Bruno Vito pyörittää perhehotellia ja ravintolaa Itämeren rannalla Binzin rantalomakohteessa. Hänen mukaansa tiedot osavaltion rajoituksista on pitänyt viime päivinä metsästää lähinnä sanomalehdistä, radiosta ja tv:stä, viranomaisilta ei ole toistaiseksi tullut ravintoloille mitään ohjeistusta.

Ravintoloitsija: Määräyksistä tärkeä pitää kiinni

Bruno Vito pitää itse tärkeänä, että määräyksistä pidetään kiinni. Turisteista elävälle paikkakunnalle on elinehto, että uusia rajoituksia ja tiukennuksia ei enää tulisi.

– Onhan tämä hyvin erilaista ja vaatii suunnittelua, miten pöydät sijoitetaan ja mitä pöytiä ylipäätään sisätiloissa voimme käyttää, ulkoterassilla rajoitusten toteuttaminen on helpompaa. Meillä on käsidesipiste sisääntulon yhteydessä, käytämme maskeja ja suojakäsineitä, pöydät on sijoitettu siten, että asiakkaiden välillä säilyy koko ajan tuo 1,5 metrin turvaväli.

– Ruokalistan lisäksi pöytiin viedään kaavake, jossa pyydetään yhteystiedot yhdeltä tai useammalta. Ja vieraiden lähdettyä desinfioimme pöydän, ruokalistan ja mahdolliset suola- ja pippurisirottimet.

Ravintoloitsija Bruno Vito on tyytyväinen sekä omasta että henkilökuntansa puolesta, että ovet sai avata lauantaina, paras sesonki on alkamassa ja seitsemän viikon pakkoloma on ollut tuskastuttava niin yrittäjälle kuin henkilökunnalle.

– Tämän osavaltion määräys on, että saamme nyt aloittaa ruoan tarjoamisen paikallisille asukkaille, viikon kuluttua muille osavaltion asukkaille ja helluntaina viimein muualta Saksasta tuleville turisteille. Ulkomaalaisten mahdollisuuksista tulla tänne Rügeniin ja Binziin ei kukaan tiedä vielä mitään. EU kai lykkäsi rajojen avaamista kesäkuun puoliväliin, Vito toteaa.

Upea sää täytti joka tapauksessa Binzinkin pääkadun kahvilat ja ravintolat viikonloppuna myös oman kunnan asukkaista. Bruno Viton mukaan ihmiset ovat liikkeellä uteliaisuudesta ja äitienpäivän takia, mutta paikkakunta elää turistien varassa ja turisteja tarvitaan pikaisesti.

Osavaltiot purkavat rajoituksia eri tahtiin

Saksassa koko maan laajuisista rajoituksista säilyvät muun muassa suojaetäisyydet, hengityssuojaimien käyttöpakko kaupoissa, ostoskeskuksissa ja julkisessa liikenteessä, tapaamisoikeutta on laajennettu kahdesta ja kolmesta henkilöstä nyt kahteen perheen tai "kotitalouden" tapaamiseen.

Saksa asetti myös keskiviikkona ylärajan uusien tartuntojen määrälle, eli jos uusien tartuntojen määrä alueella ylittää 50 uutta tartuntaa/100 000 asukasta seitsemän päivän ajan, alue joutuu tiukennettujen koronarajoitusten piiriin.

Koululaiset palaavat kouluihin osavaltioissa eritahtisesti, mutta tavoitteena on, että kaikki palaavat kouluun ennen kesälomakauden alkua. Päiväkodit avaavat Saksassa hitaammin, maanantaista lähtien päiväkotipaikkoja taataan vain hätätapauksissa ja esimerkiksi sairaaloiden työntekijöiden lapsille.

Ravintoloiden lisäksi monet osavaltiot ovat avaamassa turismikautta kesäkuun aikana. Saksalaiset lomailevat tänä kesänä pitkälti kotimaassaan tai lähimmissä naapurimaissa, koska esimerkiksi Kreikkaan, Kroatiaan, Italiaan ja Espanjaan matkustamisesta ei ole vielä mitään selkeitä lupauksia eikä päätöksiä.

Tarttuvuusluvut taas nousussa

Saksalaisille jalkapallofaneille oli helpotus tällä viikolla tehty päätös jalkapallon 1. ja 2. liigan käynnistymisestä. Päätös on herättänyt paljon myös eripuraa ja kritiikkiä. Kymmenen liigapelaajaa paljastui testeissä koronaviruksen kantajiksi ja heidät on määrätty kahden viikon karanteeniin. Liigapelit pelataan tv-kameroille, mutta tyhjille katsomoille ensi lauantaista alkaen.

Saksan liittokansleri korosti pari viikkoa sitten, että helpotuksia voidaan toteuttaa, jos tartuttavuusluku laskee alle yhden. Saksa on saanut pidettyä koronatilanteen melko hyvin hallinnassa, mutta eilen tartuttavuusluku nousi 1,1:een.