Tämän vuoden TikTokin isoimmat ja viraaleimmat trendit ovat tässä.

Vuoden lähenemässä loppuaan useat sovellukset ja sivustot julkaisevat menneen vuoden suurimpia trendejä. Viime viikolla Spotify esimerkiksi julkaisi käyttäjien kuunnelluimmat kappaleet ja artistit jo lähes legendaarisessa maineessa olevassa Spotify Wrapped -muodossa. Google puolestaan julkaisi trendaavimmat hakunsa.

Nyt myös TikTok on julkaissut oman alustansa menneen vuoden suurimmat trendit. Niistä kolme ehkä merkittävintä on listattu New York Postin aihetta käsittelevään summaukseen.

Eläinvauvojen vuosi

Monet ihmiset ympäri maailman saattoivat menneenä vuonna tutustua ainakin näihin viraalia julkisuutta osakseen saaneeseen eläinvauvaan. Kyseessä ovat tietysti Moo Deng ja Pesto.

Kääpiövirtahepo Moo Deng ja kuningaspingviininpoika Pesto kohosivat lyhytvideopalvelu TikTokissa valtaisiksi hiteiksi vuonna 2024. Niistä kuvatuista videoista ja kuvista on tehty lukematon määrä erilaisia meemejä ja hupivideoita.

– Moo Deng on suloinen kääpiövirtahepo Thaimaasta, kun taas Pesto on ylisuuri kuningaspingviini Australiasta, TikTok kertoo tiedotteessaan.

Kaksikko on ristitty suloisten eläinten pullean pöydän alkuperäisiksi ritareiksi TikTokissa. Trendi on ottanut inspiraatiosta Kuningas Arthur ja pyöreän pöydän ritarit -tarusta. Ritareiksi eläinvauvojen pyöreään pöytään hyväksytään kuitenkin vain eri maailman kolkista löytyviä suloisia eläinpoikasia.

– Eläinten suosio ylittää kaikki rajat, eivätkä ne pelkästään yhdistä ihmisiä, jotka rakastavat eläimiä, vaan herättävät myös keskustelua eläinten terveydestä ja suojelutyöstä, TikTok kertoo.

Thaimaalainen virtahepo nousi tähdeksi sosiaalisessa mediassa. Juttu jatkuu videon alla.

1:12

Näin Moo Deng söpöilee eläintarhassa.

"Very Demure, very mindful"

Elokuussa TikTokin villitsi räjähdyksenomaisesti niin kutsuttu demure-trendi. Sosiaalisessa mediassa vaikuttavan Jools Lebronin kymmeniä miljoonia katselukertoja keränneestä videosta alkunsa saanut trendi on villinnyt niin taviksia kuin julkkiksiakin.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Esimerkiksi Olivia Rodrigo, Lindsay Lohan ja Khloe Kardashian ovat ottaneet osaa trendiin videoillaan.

Elokuussa alkunsa saanut sanonta on ollut kuluneena vuotena niin merkittävä ja tarttuva, että Dictionary.com on valinnut sanan demure vuoden 2024 sanaksi.

– #Demure ei pelkästään luonut uutta sanontaa, vaan voimaannutti ja vaikutti moniin muihin vuoden trendeihin, TikTok kiittelee.

Kurkun vuosi

Ruokavaikuttajan Logan Moffittin moni tuntee tänä päivänä sinä "kurkkutyyppinä". Hän on kanavallan erikoistunut luomaan erilaisia kurkkupohjaisia salaatteja ja ruokia. Moffittin videot ovatkin olleet äärimmäisen suosittuja vuonna 2024.

Hänen videoissaan toistuu samat kolme pohjamateriaalia: kurkku, vihannesleikkuri ja läpinäkyvä purkki.

Idea on simppeli: kokonainen kurkku viipaloidaan vihannesleikkurin avulla kannelliseen purkkiin, loput ainekset heitetään sekaan ja sitten vain ravistetaan salaatti valmiiksi.

Viraalein kurkkureseptivideo on kerännyt TikTokissa yli 43 miljoonaa katselukertaa. Kyseisellä videolla Moffitt valmistaa oman versionsa California-sushirullasta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Kurkkupohjaisten salaattireseptien suosio aiheutti monissa ruokakapoissa sen, että kurkut loppuivat hyllyiltä kesken kaiken.

Testasimme viraali-ilmiöksi nousseen kurkkusalaatin. Juttu jatkuu videon alla.

1:36

Ruokatoimittaja kertoo, onko hittisalaatti oikeasti hyvää.

TikTokin rooli trendeissä

TIkTok on näyttänyt trendeillä sen, miten voimakkaasti sen videot voivat vaikuttaa tämän päivän yhteiskunnan eri osa-alueisiin.

– Vuoden 2024 aikana TikTok jatkoi sen muokkaamista, kuinka löydämme, luomme ja yhdistymme videoiden avulla, TikTokin kansainvälinen sisältöjohtaja James Stafford maalailee.

TikTok toivookin, että jatkossakin sen käyttäjät voivat maistella uusia ruokareseptejä, oppia uutta uhanalaisista eläimistä, kehittää omaa sanastoaan tai laajentaa omaa ymmärrystään.

– Juhlimme kansainvälistä yhteisöämme, jotka ovat inspiroineet ja viihdyttäneet meitä kuluneena vuonna. Olemme edelleen sitoutuneet vaalimaan positiivista ja osallistavaa ympäristöä, jossa jokainen voi tuoda iloa, saada ainutlaatuisen äänen ja mahdollisuuden loistaa, Stafford jatkaa.

Lue myös:

Lähteet: New York Post, TikTok, Upi.com,