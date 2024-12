Spotify-tilastot paljastavat, että Suomen Spotifyn kuunnelluin artisti oli Turisti ja Mirella hallitsi kuunnelluimpien kappaleiden tilastoa.

Spotify julkaisi vuoden 2024 kuunnelluimmat listat Suomesta ja maailmalta. Spotifyn Suomen kuunnelluimpien artistien listan kärkipaikalle ylsi tänä vuonna Turisti.

Suomen kuunnelluimpien kappaleiden listan ensimmäiseltä sijalta löytyy todellisen läpimurron tänä vuonna tehneen Mirellan kappale Timanttei. Suomen kuunnelluimpien kappaleiden listalta löytyykin yhteensä jopa neljä Mirellan kappaletta.

Mirella (vas.) hallitsi kuunnelluimpien kappaleiden listaa, mutta räppäri Turisti oli kaikkiaan tämän vuoden kuunnelluin artisti Suomessa.

– Voimme sanoa, että suomalainen musiikki elää ja voi todella hyvin, kun kotimaisen musiikin kuuntelu vain kasvaa entisestään vuosi vuodelta. Me suomalaiset olemme globaalistikin tarkasteltuna jopa uniikkeja rakkaudessamme kotimaista musiikkia kohtaan, sanoo Spotify Suomen Senior Editor Samuli Väänänen tiedotteessa.

– Tämä osoittaa, miten äärimmäisen tärkeä asia oma musiikkikulttuuri on meille. On myös erityisen hienoa nähdä, että listoille nousee myös uusia lahjakkuuksia, kuten ilmiöksi tänä vuonna noussut Mirella.

Väänänen on vieraana Viiden jälkeen -ohjelmassa keskiviikkona 4. joulukuuta.

SUOMEN TOP 10 KUUNNELLUIMMAT ARTISTIT SPOTIFYSSA 2024

1 .Turisti

2. KUUMAA

3. Mirella

4. Gettomasa

5. Sexmane

6. ibe

7. Costi

8. Taylor Swift

9. Isac Elliot

10. Lauri Haav

SUOMEN TOP 10 KUUNNELLUIMMAT KAPPALEET SPOTIFYSSA 2024

1. Mirella – Timanttei

2. Ege Zulu, BEHM - Tunnista tuntiin

3. Mirella, Lauri Haav – Luotathan

4. Mirella – Uuteen eiliseen

5. AHTI, HUGO - Väärään aikaan (feat. HUGO)

6. KUUMAA – Satama

7. HUGO, Costi - Taulut (feat. Costi)

8. Robin Packalen, Tupe - Häitä pidelly

9. ANI - Jos puhutaan totta

10. Mirella - Sua sattuu

SUOMEN TOP 10 KUUNNELLUIMMAT ALBUMIT SPOTIFYSSA 2024

1. KUUMAA - Pisara meressä

2. Turisti – ROADMAN

3. pehmoaino – soittorasia

4. Averagekidluke – YUNO

5. ibe – RÄPPÄRI

6. KUUMAA - Hyvikset ja pahikset

7. Isac Elliot - Kävi Miten Kävi

8. Ege Zulu – Mammanpoika

9. Bee – Hupsis

10. Lauri Haav – Aino

SUOMEN TOP 10 KUUNNELLUIMMAT PODCASTIT SPOTIFYSSA 2024

1. Jäljillä

2. Nikotellen

3. The Joe Rogan Experience

4. Elä viitti!

5. Urheilucast

6. Antin koulumatka

7. Puheenaihe

8. Lasten sadut

9. Sijoituskästi

10. TABUCÄST

MAAILMANLAAJUISESTI KUUNNELLUIMMAT ARTISTIT SPOTIFYSSA 2024

1. Taylor Swift

2. The Weeknd

3. Bad Bunny

4. Drake

5. Billie Eilish

MAAILMANLAAJUISESTI KUUNNELLUIMMAT KAPPALEET SPOTIFYSSA 2024

1. Sabrina Carpenter - Espresso

2. Benson Boone - Beautiful Things

3. Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER

4. FloyyMenor, Cris Mj - Gata Only

5. Teddy Swims - Lose Control

MAAILMANLAAJUISESTI KUUNNELLUIMMAT PODCASTIT SPOTIFYSSA 2024

1. The Joe Rogan Experience

2. Call Her Daddy

3. Huberman Lab

4. This Past Weekend w/ Theo Von

5. The Diary Of A CEO with Steven Bartlett