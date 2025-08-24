Love Islandissa rakastuneet Salli ja Eeli saavat vauvan!

Love Island Suomi -ohjelmassa rakkauden löytänyt pari saa vauvan.

Rakkausreality Love Island Suomi -ohjelman voittivat vuonna 2021 Salli ja Eeli. Pariskunta onkin pitänyt yhtä myös ohjelman jälkeen ja heidän rakkaustarinaansa on voinut seurata sosiaalisessa mediassa.

Nyt heidän onnensa saa täydennystä, sillä pariskunta odottaa ensimmäistä yhteistä lastaan. Tulevat vanhemmat julkaisi Instagramissa ilouutisen kauniin videon kera.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Niin suurta onnea on vaikea pukea sanoiksi. Neljä vuotta sitten valittiin toisemme Love Islandilla. Emme olisi koskaan voineet kuvitella, millaiseen matkaan se meidät johdattaa. Nyt odotamme sydän täynnä rakkautta, että saadaan pieni syliimme. Pian meistä tulee vanhemmat, pari kirjoittaa yhteisjulkaisussa.