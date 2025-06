Tiia Aalto meni kihloihin – upeat kuvat julki Italian Comojärveltä

Miss Suomen ensimmäinen perintöprinsessa Tiia Aalto ja hänen puolisonsa Medya Elek ovat menneet kihloihin Italian Comojärvellä.

– WHAT JUST HAPPENED! 3.6.2025 oli elämämme paras päivä kun päätimme luvata toisillemme ikuista tulevaisuutta yhdessä. Alusta asti ollaan tiedetty, että meidän rakkaus on ainutlaatuista – ja tää hetki vaan vahvisti kaiken. I love you forever, Aalto kirjoitti kuvien yhteyteen.

Aalto kertoi ensimmäistä kertaa julkisesti seurustelevansa naisen kanssa missifinalistien julkistuksessa kesällä 2024.