Shawn Huff ja Tilda-vaimo eroavat: "Emme enää löytäneet tietä, jota kulkea yhdessä"

Shawn Huff kirjoitti erostaan sosiaalisessa mediassa.

Entinen koripalloilija ja poliitikko Shawn Huff ja hänen Tilda-vaimonsa eroavat. Huff kirjoittaa Instagram-tilillään päätöksen olleen yhteinen, vaikka he ovat antaneet kaikkensa toisilleen.

– Emme enää löytäneet tietä, jota kulkea yhdessä. Tulemme jättämään yhdessä avioerohakemuksen. Päätös on raskas, mutta olemme tehneet sen yhdessä pitkän harkinnan jälkeen.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Huff kirjoittaa, ettei eropäätökseen liity dramatiikkaa ja molemmat kokivat, että heidän on parempi jatkaa matkaa ystävinä.



– Pystymme muistelemaan kiitollisina ja ilolla yhteisiä hetkiä. Jatkamme yhdessä tiiviillä yhteispelillä rakkaiden lastemme vanhempina. He tulevat olemaan prioriteetti nyt ja jatkossa.

Huff kirjoittaa lopuksi, etteivät he halua kommentoida yksityiselämää tai eroa enempää.