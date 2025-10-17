Palomiehen koira sytytti vahingossa talon tuleen pureskelemalla ladattavaa paristoa Yhdysvalloissa.

Valvontakameran nauhoituksessa näkyy, kuinka Colton -koira juoksi karkuun leluksi luulemaansa esinettä sen jälkeen, kun siitä alkoi tupruttaa savua Pohjois-Carolinassa, Yhdysvalloissa.

Hetkeä myöhemmin liekit leimahtivat, ja Colton seurasi tilannetta portaikosta. Voit katsoa tilanteen artikkelin alusta.

Tulipalo syttyi, kun Colton pureskeli litiumakkua, jota ei säilytetty asianmukaisesti. Jos akut vaurioituvat tai niitä ladataan liikaa, ne voivat ylikuumentua ja syttyä palamaan. Litiumakkuja käytetään muun muassa älypuhelimissa, joten niitä löytyy lähes jokaisesta kodista.

Tapauksessa selvittiin säikähdyksellä, mutta litiumakkujen aiheuttamat palot ovat nousemassa yhdeksi suurimmaksi palonaiheuttajaksi myös Suomessa.