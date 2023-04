Kuluttajaliittoon yhä enemmän valituksia naapureiden haukkuvista koirista – juristi muistuttaa: "Ennen kuin lähtee riitelemään siitä, niin..."

– Yleisin [syy] on toki kyllä se haukkuminen. Se ärsyttää naapureita.

Pynnönen Andersson arvelee, että korona-aika on tehnyt osansa ihmisten oltua enemmän kotona sekä hankkineen enemmän koiria .

– Välttämättä aina se koiranomistaja ei tiedä, jos vaikka koira on yksin siellä kotona, että mitä siellä tapahtuu ja mitä siellä tehdään. Että aina neuvoksi se, että ennen kuin lähtee riitelemään siitä, niin voi ystävällisesti huomauttaa, että "oletko tietoinen tästä?" ja sillä tavalla aloittaa sen keskustelun ystävälliseen sävyyn.

Koira haukkuu yksin kotona – mutta miksi?

Kuinka yleinen ongelma koiran jatkuva haukkuminen yksin ollessaan on ja mistä se johtuu? Hihnataitojen sekä ihan perustaitojen ohella yksinoloon liittyvät ongelmat ovat tuttuja koiranomistajille.

– Kyllä se on yksi yleisimmistä [ongelmista], joihin meiltä haetaan apua, lemmikkieläintarvikeyhtiö Mustin ja Mirrin eläintenkäyttäytymisen asiantuntija Janika Raudasoja kertoo.

Etenkin korona-aikana koiran ottanut omistaja on voinut tehdä ratkaisevan virheen, jos on unohtanut opettaa lemmikille yksinolon jalon taidon .

Kuinka paljon koira saa haukkua?

Pynnönen Andersson muistuttaa, että koirakaveri on kuitenkin asukkaalle sallittu. Koira saattaa haukkua ilosta omistajan tullessa kotiin ilosta, ja se on ihan sallittua. Siitä huolimatta Kuluttajaliittoon tulee palautetta myös tällaisesta normaalista ja sallitusta ilmiöstä.

– Milloin se kynnys ylittyy? Sehän on selvää, että jos se haukkuu koko päivän, jos se on yksin, niin taloyhtiö voi jo puuttua siihen. Mutta missä menee se raja? Puhutaan sallitusta haukkumisesta ja ulinasta, ja milloin se ylittää sen, mikä on normaalia?