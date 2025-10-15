Saksanpaimenkoira puri neljää ihmistä puolentoista kuukauden aikana Kuopiossa. Koira on lopetettu poliisin toimesta.
Koiran omistajan mukaan ensimmäinen hyökkäyksistä tapahtui yllättäen. Omistaja ei kertomansa mukaan tiennyt, että koira oli aggressiivinen.
Mies kuitenkin tiesi, että koiralla oli tapana hyppiä lähelle tulevia autoja ja ihmisiä päin.
Ensimmäinen hyökkäyksistä tapahtui, kun sen uhriksi joutunut nainen ohitti kahden miehen seurassa ollutta koiraa kävelykadulla. Koira puri naista reidestä niin, että jalkaan jäi mustelmat.
Uhrin mukaan koira oli tapahtumahetkellä vapaana, ja toinen miehistä otti hihnan laukustaan vasta, kun nainen huomautti asiasta.
Puremia reisiin
Vajaata kolmea viikkoa myöhemmin koira hyökkäsi jälleen ihmisen kimppuun. Tällä kertaa uhriksi joutui mies, joka sai tilanteessa syvän haavan takareiteensä ja nirhaumia polveen.
Tällä kertaa koiraa ulkoilutti omistajan tuttava, jonka hallinnasta koira riistäytyi. Omistaja kertoi olleensa tapahtuma-aikaan sairaana ja antaneensa siksi koiran hoitoon.
Mies sanoi kertoneensa tuttavalleen edellisestä hyökkäyksestä ja neuvoneensa pitämään koiraa tiukasti otteessa ulkoiluttamisen aikana.
Kolmas hyökkäys tapahtui parin viikon kuluttua, kun omistaja ulkoilutti itse saksanpaimenkoiraansa. Omistajan mukaan tilanne tuli jälleen yllätyksenä, kun eräs nainen lähti ohittamaan heitä takaapäin.
Koira puri naista useita kertoja jalkaan. Nainen sai hyökkäyksessä kaksi haavaa reiteensä.
Seuraavana päivänä omistaja antoi koiran jälleen tuttavansa ulkoilutettavaksi. Koira pääsi karkuun ja hyökkäsi pyöräilijän kimppuun niin, että pyöräilijä kaatui.
Rangaistukseksi sakkoja
Saksanpaimenkoiran omistanut 64-vuotias mies kiisti pääosan rikoksista. Hän vetosi siihen, että tilanteet tulivat yllättäen ja tuttavakin oli ulkoiluttanut koiraa useita kertoja ongelmitta.
Toiseksi viimeisen hyökkäyksen osalta hän myönsi vammantuottamuksen ja neljännessä eläimen vartioimatta jättämisen.
Oikeus katsoi, että mies oli vastuussa koirastaan. Oikeuden mukaan mies ei ensimmäisen hyökkäyksen jälkeen ryhtynyt riittäviin toimiin uusien hyökkäysten estämiseksi.
Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi 64-vuotiaan koiranomistajan neljästä eläimen vartioimatta jättämisestä ja kahdesta vammantuottamuksesta. Oikeus määräsi miehelle rangaistukseksi 70 päiväsakkoa.
Rikokset tapahtuivat helmi-maaliskuussa 2024 Kuopiossa.
Poliisi oli lopettanut jo koiran ennen oikeudenkäyntiä.